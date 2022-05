Agenzia delle Dogane, arriva concorso per 1500 posti: quando uscirà il bando

Agenzia delle Dogane: nuovo concorso 2022 in arrivo, volto alla copertura di nuovi 1500 posti. Quando uscirà il bando? Di seguito tutte le informazioni utili.

Agenzia delle Dogane: annunciata, e di conseguenza attesa, una nuova procedura concorsuale volta alla copertura di ben 1500 posti di lavoro. Cosa si sa su questo nuovo concorso e quando verrà pubblicato il bando? Di seguito tutti i più importanti dettagli finora emersi.

L’annuncio

Delle nuove opportunità di lavoro ha riferito il direttore dell’ADM, Marcelo Minenna, nel corso di un’intervista al quotidiano Il Messaggero. Minenna, di fatto, ha dato l’annuncio del maxi concorso per l’Agenzia delle Dogane.

Anche con tale reclutamento l’Agenzia mira a contrastare la carenza di personale, frutto del duraturo stop di altri concorsi e di molteplici pensionamenti.

Risulterebbe necessario incrementare l’organico perché, ad oggi, il personale attivo presso l’Ente in questione raggiunge appena il 65% di quello che sarebbe necessario. L’età media dei lavoratori, inoltre, si aggirerebbe intorno ai 56 anni.

Considerando tali difficoltà e approfittando della nuova riforma dei concorsi pubblici, volta alla velocizzazione e semplificazione di procedure e assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, l’Agenzia delle Dogane ha avviato un nuovo piano di inserimenti. L’obiettivo? Assicurare oltre il 100% del turnover dei lavoratori.

Concorso Agenzia delle Entrate: quando uscirà il bando?

Già lo scorso anno l’Ente ha indetto concorsi per funzionari e amministrativi, che hanno condotto a numerose assunzioni. Quest’anno spetterebbe ad un concorso che dovrebbe riguardare funzionari e assistenti amministrativi, in possesso di diploma o di laurea.

Secondo le ultime informazioni trapelate, il bando in questione uscirà già a luglio 2022. Nel caso in cui il nuovo seguisse la scia del concorso dello scorso anno, sarebbe per titoli ed esami.

Quest’ultima procedura concorsuale, ad ogni modo, non è destinata a rimanere isolata. L’Agenzia mirerebbe a bandire nuoci concorsi ogni anno, con una cadenza di circa 12/15 mesi.

Si esplicita che tutte le procedure dovrebbero svolgersi con modalità decentrata.

La novità

Le novità non sono finite qui. Già con il concorso 2022 dovrebbe scattare la regionalizzazione, ovvero l’opportunità per i candidati di scegliere la Regione in cui essere impiegati.