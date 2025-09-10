Concorso Agenzia delle Dogane: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, annunciando migliaia di nuove assunzioni. Si tratta di un’occasione importante per chi sogna un impiego stabile nella Pubblica Amministrazione: il piano prevede infatti 2.400 posti da coprire tramite concorsi pubblici, con contratti a tempo indeterminato e pieno, rivolti sia a diplomati che a laureati

Concorso Agenzia delle Dogane, i posti previsti

Secondo quanto riportato nel PIAO, le assunzioni saranno distribuite nell’arco del triennio, con bandi pubblicati progressivamente. Nel dettaglio:

Nel 2025 : 461 posti per Assistenti e 69 posti per Funzionari (10 dei quali copribili anche tramite mobilità).

: 461 posti per Assistenti e 69 posti per Funzionari (10 dei quali copribili anche tramite mobilità). Nel 2026 : 448 posti per Funzionari e 116 posti per Assistenti.

: 448 posti per Funzionari e 116 posti per Assistenti. Nel 2027: 245 posti per Funzionari e 77 posti per Assistenti, con possibilità di copertura anche mediante scorrimento delle graduatorie già esistenti.

Concorso Agenzia delle Dogane, requisiti per partecipare

Come in ogni concorso pubblico, sarà necessario possedere i requisiti generali previsti dalla normativa: cittadinanza italiana, maggiore età, idoneità fisica all’impiego e godimento dei diritti civili e politici.

Ai requisiti generali si aggiungono quelli specifici legati al profilo:

assistenti ADM : è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

: è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. funzionari ADM: è necessaria una laurea (triennale, magistrale o specialistica), a seconda del profilo previsto dal bando.

I concorsi Agenzia delle Dogane 2025 saranno pubblicati sul portale ufficiale ADM e sulla piattaforma inPA, dove sarà possibile inviare la domanda online nei tempi stabiliti. Per accedere sarà obbligatorio autenticarsi tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS e possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le procedure seguiranno le linee guida della riforma dei concorsi pubblici, che punta a rendere le selezioni più veloci e digitalizzate. In molti casi potrà esserci una prova scritta unica con quesiti a risposta multipla, da svolgere tramite tablet, come avvenuto per il concorso Assistenti ADM bandito a dicembre 2024.

Alcuni bandi potranno invece prevedere più fasi: prova preselettiva, prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli. Tra le materie più probabili figurano lingua inglese, informatica e le discipline specifiche indicate nei singoli bandi.

Concorso Agenzia delle Dogane, gli stipendi previsti

Un aspetto che rende il concorso Agenzia delle Dogane particolarmente attrattivo riguarda la retribuzione.

funzionari ADM : guadagnano 27.751,54 euro lordi annui, comprensivi di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e tredicesima, pari a circa 1.870 euro netti al mese .

: guadagnano 27.751,54 euro lordi annui, comprensivi di indennità di vacanza contrattuale (IVC) e tredicesima, pari a circa . assistenti ADM: percepiscono 22.850,93 euro lordi annui, sempre con IVC e tredicesima, ossia circa 1.540 euro netti al mese.

Gli stipendi sono regolati dal CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, attualmente in vigore.