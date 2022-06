Concorso VFP4 Forze Armate, bando in scadenza: i dettagli

Concorso VFP4 Forze Armate 2022: ormai in scadenza il bando per volontari in ferma prefissata quadriennale. Di seguito i requisiti richiesti e le informazioni principali a riguardo.

Concorso VFP4: all’interno della Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il bando per volontari in ferma prefissata quadriennale. Lo scopo è quello di reclutare nell’Esercito, nella Marina Militare (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e nell’Aeronautica Militare.

Ora il bando è in scadenza: di seguito tutte le informazioni necessarie per gli interessati.

Concorso VFP4: informazioni generali

Il bando è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma per l’anno 2022. I posti a concorso sono 2275, suddivisi in questo modo:

1205 posti nell’ Esercito di cui:

– 1172 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza armata;

– 5 per elettricista infrastrutturale;

– 5 per idraulico infrastrutturale;

– 5 per muratore;

– 2 per meccanico di mezzi e piattaforme;

– 3 per fabbro;

– 5 per falegname;

– 1 per operatore equestre, posizione organica maniscalco;

– 4 per operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica

– 3 per esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°).

I requisiti

Per partecipare al concorso VFP4 Forze Armate, i candidati devono alcuni specifici requisiti. In particolare:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del trentesimo;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ;

; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile ;

; idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.