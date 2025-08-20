Opportunità di lavoro in arrivo per chi sogna una carriera in IKEA. L’azienda svedese, leader mondiale nel settore dell’arredamento, ha pubblicato 50 nuove offerte di lavoro in tutta Italia, molte delle quali riguardano anche la Sicilia.

A Catania, presso il punto vendita locale, si cercano addetti e addette alla vendita per l’Angolo della Circolarità, lo spazio dedicato alla sostenibilità e al riuso dei prodotti. A Palermo, invece, IKEA è alla ricerca di personale appartenente alle categorie protette (L. 68/99) da inserire come addetti/e alla vendita e progettazione.

Oltre alle assunzioni, l’azienda propone anche stage formativi per studenti e giovani neolaureati: a Catania è disponibile un tirocinio nell’area Vendita & Progettazione, pensato per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’arredamento e acquisire competenze pratiche.

Come candidarsi a IKEA

Fondata in Svezia nel 1943, IKEA è oggi una realtà internazionale con oltre 470 negozi in 60 Paesi e più di 220.000 dipendenti. In Italia rappresenta un punto di riferimento non solo per l’arredamento accessibile e dal design funzionale, ma anche per le opportunità di crescita professionale. L’ambiente di lavoro è inclusivo e dinamico, con percorsi di formazione e possibilità di mobilità interna.

Per candidarsi alle posizioni aperte, comprese quelle in Sicilia (Catania e Palermo), è possibile consultare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale di IKEA, dove sono disponibili tutti i dettagli sui profili ricercati e le modalità per inviare il proprio curriculum.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dell’azienda.