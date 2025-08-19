Lavoro Catania: se si è alla ricerca di posizioni di lavoro a Catania, questo è il momento giusto per candidarti. Grandi realtà come IKEA, Decathlon e Marella (Gruppo Max Mara) sono alla ricerca di nuove risorse da inserire nei rispettivi team. Le offerte spaziano da stage retribuiti a contratti part-time o determinati, con concrete possibilità di crescita in contesti stimolanti e dinamici. Di seguito, tre opportunità da valutare subito se desideri lavorare a Catania nei settori più attivi del mercato: arredamento, sport e moda.

Lavoro Catania, Ikea

IKEA offre un’interessante opportunità di lavoro a Catania per giovani laureati o laureandi, preferibilmente in Economia, da inserire in un percorso di stage formativo di sei mesi. L’obiettivo è formare figure professionali nel settore vendite e progettazione di interni. Il candidato ideale è curioso, dinamico, con passione per il design e competenze analitiche. Durante il tirocinio si lavorerà a stretto contatto con il cliente, utilizzando tool digitali per progettare soluzioni d’arredo e supportare l’attività commerciale. Il rimborso spese è pari a 850 euro lordi al mese, con mensa gratuita e turni distribuiti su cinque giorni settimanali. Una porta d’accesso concreta a una carriera in un ambiente internazionale e inclusivo

Lavoro Catania, Decathlon, lavora nel retail sportivo

Un’altra interessante proposta di lavoro a Catania arriva da Decathlon, che cerca nuovi collaboratori part-time da inserire nel proprio store locale. Il contratto iniziale è a tempo determinato di un mese, con possibilità di inserimento. Le mansioni comprendono accoglienza clienti, gestione dello stock e visual merchandising, con ampia autonomia operativa e forte orientamento al servizio. Il profilo ideale è sportivo, energico, creativo e con spiccato spirito di squadra. Lo stipendio varia tra 805 e 966 euro lordi, in base alle ore settimanali. Decathlon garantisce un ambiente di lavoro inclusivo, formazione continua e momenti di sport con i colleghi.

Lavoro Catania, Max Mara: addetti vendita

Hai una passione per la moda e sogni di lavorare per un grande marchio? Il brand Marella, parte del Gruppo Max Mara, è alla ricerca di un/a addetto/a vendite per il corner nella Rinascente di Catania. Il ruolo prevede l’accoglienza clienti, assistenza personalizzata durante l’acquisto e supporto nelle attività di riassortimento e visual merchandising. Il candidato ideale è solare, cortese, con gusto per lo stile e attenzione ai dettagli, oltre a una buona conoscenza dell’inglese. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato, formazione online e in store, ticket restaurant, sconti dipendenti e divisa stagionale. Un’ottima occasione per entrare nel mondo del fashion retail.