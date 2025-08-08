Lavoro Sicilia: numerose le proposte di lavoro su tutto il territorio siciliano! Importanti multinazionali sono attualmente alla ricerca di nuovo personale da inserire nei propri team. Nello specifico Mcdonald’s è alla ricerca di un addetto|a alla ristorazione, Ikea invece offre uno stage retribuito nel settore vendita e progettazione, infine, Eurospin è alla ricerca di un nuovo addetto|a al reparto macelleria. Di seguito tutte le offerte di lavoro nel dettaglio.

Lavoro Sicilia, Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A è attualmente alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno del proprio punto vendita situato a Gela (CL) per ricoprire il ruolo di addetto/a al reparto macelleria. La nuova forza lavoro, da inserire nel team, si occuperà del taglio e della lavorazione delle carni, seguendo le normative HACCP per la corretta conservazione dei prodotti. Avrà anche il compito di confezionare la merce, predisporla al banco vendita assicurando la continuità della catena del freddo e mantenendo un layout merceologico ordinato. Tra le mansioni quotidiane rientrano inoltre la pulizia e la sanificazione delle attrezzature utilizzate.

Inoltre, Eurospin richiede un’esperienza pregressa nel settore della macelleria, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, nonché la residenza in zone limitrofe. Eventuali esperienze precedenti maturate nella GDO o nel settore alimentare saranno considerate un plus.

Lavoro Sicilia, McDonald’s

McDonald’s è attualmente alla ricerca di una nuova forza lavoro da inserire nel proprio punto di ristorazione a Carini (PA). Nello specifico si cera un nuovo addetto\a alla ristorazione.

La persona selezionata svolgerà attività sia in cucina che in sala. In cucina, sarà responsabile della preparazione dei prodotti, garantendo elevati standard qualitativi, e collaborerà con il team per gestire al meglio le richieste dei clienti, avendo così modo di apprendere tutti gli aspetti legati alla gestione di una cucina professionale. In sala, invece, accoglierà i clienti, li supporterà nella scelta del menù.

L’unico requisito richiesto è il diploma di maturità, inoltre si offre un contratto part-time. Ideale per chi cerca di conciliare lavoro e studio!

Lavoro Sicilia, Ikea

Ikea è alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio team! Per il punto vendita di Catania, IKEA propone un tirocinio formativo nell’area commerciale (Sales), rivolto a candidati che abbiano conseguito un titolo di studio, preferibilmente in Economia o in discipline affini. Il profilo ideale è una persona appassionata di arredamento e design, desiderosa di intraprendere un percorso di crescita professionale, con buone capacità analitiche, familiarità con Excel e una forte predisposizione al lavoro in team.

Il tirocinio ha una durata di sei mesi, con rimborso spese di 850 euro lordi mensili su turni per cinque giorni a settimana, per un totale di 40 ore settimanali.