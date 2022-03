Lidl assume in Sicilia: posizioni aperte nel Catanese

Lidl cerca nuovo personale in Sicilia: tante le posizioni aperte anche nel Catanese. Ecco una lista di tutte le opportunità di lavoro e le info per candidarsi.

Lidl cerca nuovo personale in Sicilia: sono diverse le figure ricercate per le varie sedi della nota catena di supermercati tedesca presente su tutto il territorio italiano.

Di seguito, tutte le opportunità di lavoro attualmente disponibili.

Lidl assume in Sicilia: le posizioni aperte

Addetto Vendite part-time sostituzione maternità (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Avola (SR);

: la posizione fa riferimento alla sede di Avola (SR); Apprendista addetto vendite part-time (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Avola (SR);

: la posizione fa riferimento alla sede di Avola (SR); Operatore di Filiale part-time (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Enna (EN);

: la posizione fa riferimento alla sede di Enna (EN); Area Manager Sicilia Occidentale (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Palermo;

: la posizione fa riferimento alla sede di Palermo; Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Alcamo (PA);

: la posizione fa riferimento alla sede di Alcamo (PA); Graduate Program Generazione Talenti Logistica (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Misterbianco;

: la posizione fa riferimento alla sede di Misterbianco; Graduate Program Generazione Talenti Vendite Sicilia Occidentale (f/m) : la posizione fa riferimento alla sede di Misterbianco;

: la posizione fa riferimento alla sede di Misterbianco; Store Manager Sicilia (f/m): la posizione fa riferimento alla sede di Misterbianco.

Assunzioni Lidl in Sicilia: come candidarsi

Per candidarsi, è possibile collegarsi sul sito di Lidl alla sezione “Lavora con noi”. Lì sarà possibile selezionare l’offerta di lavoro, leggere tutti i dettagli e inviare la propria candidatura tramite il tasto “Candidati”. Dopo di che, si aprirà una nuova pagina in cui bisognerà prima effettuare la registrazione e dopo sarà possibile inserire tutte le informazioni personali e il proprio CV.

Altre offerte di lavoro in Sicilia

Tra le altre offerte di lavoro interessanti nel Catanese, segnaliamo quella di Primark. Lo store del Centro Sicilia è attualmente alla ricerca di nuovo personale per la copertura di due posizioni: Department Manager e Store Manager.

Anche IKEA è alla ricerca di nuovo personale. In particolare, è attualmente aperta una posizione per Sales data Analyst. si tratta di una figura per la quale si richiedono laureati o laureandi in economia/marketing/statistica/ingegneria gestionale. La sede di lavoro è Catania e lo stage prevede una durata di 3 mesi + 3 mesi, un rimborso spese di 600 euro e benefit della mensa aziendale gratuiti.

