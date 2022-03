Lavoro Catania: Ikea, Lidl e Primark assumono

Lavoro Catania, da Primark ad Ikea: di seguito tutte le posizioni di lavoro attive a Catania e provincia con le figure richieste e i requisiti necessari.

Lavoro Catania: importanti opportunità in diversi ambiti per diversi ruoli di lavoro. Ikea, Lidl e Primark sono alla ricerca di nuove figure da inserire all’interno dei propri negozi per svariati ruoli e diversi tipi di contratto. Di seguito i dettagli.

Lavoro Catania: Primark assume

La nota catena di negozi Primark ha aperto il suo nuovo store a Catania, esattamente all’interno del centro commerciale Centro Sicilia, lo scorso 1° dicembre 2021 e attualmente è alla ricerca di personale per ricoprire alcuni ruoli fondamentali. Le posizioni attive sono: Department Manager e Store Manager.

Departament Manager

Tale posizioni di lavoro Catania prevede un contratto di lavoro full time ed i compiti principali saranno guidare, formare e sviluppare un gruppo di 10 persone, la gestione commerciale del proprio reparto e garantire ottimi standard di vendita. Per tale offerta si deve avere un’esperienza di minimo 2 anni nel mondo Retail/GDO ed esperienza nella gestione di un team.

Per inviare la propria candidatura è opportuno andare sul sito di primark.com alla voce Lavora con noi.

Store Manager

Tale figura si occuperà della gestione di un punto vendita con un gruppo manageriale di almeno 15 colleghi, 10 supervisor e oltre 300 collaboratori. Le mansioni principali saranno: gestire e formare il proprio team manageriale, gestire lo stock e gestire il conto economico.

Ikea assume

Ikea è alla ricerca di Sales data Analyst appassionato di analisi di mercato customer care e soddisfazione del cliente. Si ricercano figure laureande o laureate in economia/marketing/statistica/ingegneria gestionale. La sede di lavoro è Catania e lo stage prevede una durata di 3 mesi + 3 mesi, un rimborso spese di 600 euro e benefit della mensa aziendale gratuiti.

Per candidarsi e ricoprire tale ruolo è necessario inviare la propria domanda sul sito di Ikea.

Lidl Italia

Lidl Italia ricerca diverse figure: apprendista addetto vendite e preparatore merce. Entrambi i contratti sono part-time, il primo per la sede di Catania e il secondo per la sede di Misterbianco.

Apprendista addetto vendite

Le principali mansioni per tale posizione sono operatività nel punto vendita, assistenza alla clientela, operazioni di cassa, esposizione della merce in punto vendita. Per candidarsi si deve avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, diploma di scuola media superiore, orientamento al cliente e flessibilità.

Preparatore merce

Per ricoprire tale posizione si deve essere dotati di organizzazione, flessibilità, affidabilità e capacità a lavorare in team. La sede di lavoro è Misterbianco, Contrada Cubba.

Per candidarsi è necessario inviare la propria domanda sul sito di Lidl Italia.