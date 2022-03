Concorsi Sicilia 2022, assunzioni nei Comuni: i bandi in scadenza

Concorsi Sicilia 2022, sono diversi i bandi, dunque le opportunità in scadenza per coloro che cercano lavoro nell'Isola: ecco le principali offerte del momento.

Concorsi Sicilia 2022: nei prossimi giorni alcuni bandi non saranno più attivi, dunque non risulterà più possibile inviare le relative domande di partecipazione. In particolare, sono diversi i concorsi pubblici attivi all’intero di enti locali territoriali: di fatto, molti Comuni sono alla ricerca di personale da integrare all’interno del loro staff.

Di seguito le principali offerte, estrapolate dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 25 febbraio e, dunque, con scadenza imminente.

Concorsi Sicilia 2022: Comune di Aci Castello

Il Comune di Aci Castello è uno tra quelli siciliani che hanno indetto dei concorsi per integrare il proprio personale. Nello specifico, ad Aci Castello è attiva una selezione per l’assunzione di 8 vigili stagionali. L’offerta prevede un contratto a tempo determinato per quattro mesi che rientra nella categoria C e la selezione sarà effettuata esclusivamente sulla base dei titoli.

Per maggiori informazioni in merito a scadenze e requisiti si consiglia di prendere visione del bando integrale, reperibile all’albo pretorio online del Comune di Aci Castello e sul sito web dell’ente territoriale, alla sezione amministrazione trasparente > personale > bandi di concorso > avvisi.

Comune di Trecastagni

Sempre nel Catanese, più in particolare a Trecastagni, sono stati riaperti i termini relativi alla mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico geometra (cat. C). Si tratta di un impiego part-time ma a tempo indeterminato.



Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Trecastagni secondo le modalità espressamente indicate nell’avviso integrale pubblicato nel sito web. Il bando integrale chiarirà anche le scadenze da rispettare.

Comune di Motta Sant’Anastasia

In merito al Comune di Motta Sant’Anastasia, nel Catanese, è stata indetta una selezione pubblica per permettere la formazione di elenchi di idonei da assumere con diverse qualifiche e categorie, sia come personale diretto del Comune che per gli enti locali aderenti all’accordo.

Il testo integrale del bando è la fonte migliore per poter verificare i requisiti richiesti e i termini del concorso: per poterlo visualizzare basterà collegarsi al sito internet del Comune di Motta Sant’Anastasia, alla sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.

Concorsi Sicilia 2022: Comune di Salemi

Infine anche il Comune di Salemi è alla ricerca di personale: nello specifico, si tratta di quattro posti totali per due diverse categorie. Infatti, si ricercano 2 operai e 2 manutentori – addetti al verde pubblico. Per quanto riguarda i primi, la categoria di riferimento è la A, mentre si tratta della categoria B per il secondo caso.

Tutte le informazioni relative a scadenze, requisiti e modalità di partecipazione e presentazione delle domande sono reperibili direttamente dal bando. Il testo integrale dell’offerta è disponibile nella home page del sito web dell’Ente, ma anche all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.