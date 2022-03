Concorso INPS, 3000 assunzioni anche senza diploma: le info sul bando

Concorso INPS 2022, imperdibili opportunità anche per chi non possiede il diploma. Di seguito tutte le informazioni trapelate sulle attesissime assunzioni.

Concorso INPS: in arrivo 3.000 nuove assunzioni. Si tratta di una grande opportunità che verrà riservata anche a chi non possiede un diploma.

Queste 3.000 assunzioni previste andranno accostate alle 5.000 selezioni già avviate dall’Ente attraverso vari concorsi. Di seguito tutte le informazioni finora trapelate.

Concorso INPS: le figure ricercate

Questo nuovo concorso INPS è volto all’assunzione di specifiche figure: gli addetti contact center. Chi verrà assunto, quindi, si occuperà in particolare:

dell’assistenza clienti;

dei servizi di call center;

dei servizi informativi multimediali.

Si valuteranno, in particolare, le esperienze precedentemente acquisite dai candidati.

Si precisa che, in realtà, l’INPS dovrebbe assumere attraverso selezioni pubbliche più snelle rispetto alle tradizionali procedure concorsuali. Bisognerà, ad ogni modo, attendere un bando.

Quando uscirà il bando?

Si dovrebbe procedere con la pubblicazione del bando in questione entro quest’anno (il 2022), anche se non si è ancora a conoscenza di una data esatta.

L’avviso di selezione, poi, dovrebbe essere pubblicato sul portale web dell’Istituto (Amministrazione trasparente > Avvisi, bandi e fatturazione > Concorsi).

A parlare di questo concorso è stato nei mesi scorsi il Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona, Pasquale Tridico, che ha delineato le caratteristiche di queste nuove selezioni pubbliche durante un’audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

È stato precisato che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha deciso di procedere a questa selezione con un preciso obiettivo, quello di internazionalizzare i servizi di contact center.

La domanda

Risulterà importante ribadire che questa selezione pubblica sarà aperta anche a chi non è in possesso di un diploma. La licenza media sarà, infatti, sufficiente per poter presentare la domanda di partecipazione.

Chi desidera partecipare dovrà, tuttavia, attendere la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale per poter presentare la candidatura.

Soltanto all’interno del bando di selezione saranno, infatti, indicati specificatamente tutti i requisiti necessari, oltre che le modalità per effettuare la domanda di partecipazione.