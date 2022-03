Concorsi INPS, 3.900 assunzioni in arrivo: le figure ricercate

Concorsi INPS: ben 3.900 assunzioni in arrivo, e non solo. Di seguito le figure ricercate, previste dal piano del fabbisogno personale dell'Ente.

Concorsi INPS: in questo particolare momento storico, l’Istituto nazionale della previdenza sociale fa parlare di sé anche per via di numerose nuove assunzioni previste, anche attraverso procedure concorsuali. Queste dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo anno, il 2023. Di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni INPS: i numeri

I prossimi mesi dovrebbero riservare allettanti sorprese: di fatto l’Istituto conta di incrementare il proprio organico, assumendo 3.900 unità di personale. Come? La copertura, volta anche ad assicurare un turnover del personale, dovrebbe avvenire per mezzo di:

nuovi bandi di concorso; scorrimento di graduatorie relative a precedenti procedure concorsuali, già espletate o ancora in atto.

Il numero da capogiro riferito al totale di assunzioni è indicato all’interno del Piano del fabbisogno del personale 2021-2023 dell’INPS. Si punta a reclutare 3.925 unità di personale, di cui:

2.374 nel 2022;

1.551 nel 2023.

Ma le opportunità non sono finite qui: alle assunzioni già citate andranno affiancate le ulteriori 3.000 nel contact center. Si esplicita che a queste ultime potranno ambire anche i soggetti sprovvisti di diploma.

Concorsi INPS e scorrimenti: le figure da assumere

Il Piano del fabbisogno del personale 2021-2023 fornisce anche dettagli circa le figure da reclutare, già a partire da quest’anno.

Nel 2022 dovrebbero esser assunti:

14 medici della seconda fascia funzionale: da reclutare tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 35 medici di seconda fascia già espletato o, in caso di esaurimento della stessa, attraverso un nuovo concorso;

45 medici della prima fascia funzionale: da assumere per mezzo dello scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale per 189 medici già espletato o, in caso di esaurimento, tramite una nuova procedura concorsuale;

8 professionisti tecnico-edilizi di primo livello: tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello già espletato o, nel caso già menzionato, nuova procedura concorsuale;

1775 unità di area C, posizione economica C1, di cui:

–335 con profilo informatico: da reclutare tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 165 informatici già organizzato (o nuovo concorso, in caso di esaurimento della graduatoria stessa);

–1440 consulenti protezione sociale: da assumere sempre tramite graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato (o, se esaurita, nuovo concorso);

532 unità da inquadrare in posizione economica C1, a seguito di progressione verticale.

Nel 2023, invece, toccherà a:

14 medici della seconda fascia funzionale: da assumere scorrendo la graduatoria del concorso per 35 medici di seconda fascia già concluso o, nel caso di esaurimento, nuovo bando;

43 medici della prima fascia funzionale: l’assunzione avverrà tramite scorrimento della graduatoria del concorso per 189 medici già espletato o, se esaurita, per mezzo di nuova procedura concorsuale;

8 professionisti tecnico-edilizi di primo livello: il reclutamento avverrà attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso per 38 professionisti tecnico-edilizi di I livello già concluso o, nel caso precedentemente indicato, tramite nuovo concorso INPS;

1486 unità di area C, posizione economica C1: da reclutare con scorrimento della graduatoria del concorso per 1858 consulenti protezione sociale già espletato o, se esaurita, nuovo concorso.

Concorsi INPS: dove trovare i bandi?

Chiunque fosse in cerca di un impiego e interessato a far parte del team INPS, dovrà attendere con pazienza che ciascun bando venga pubblicato. Ma dove? Questi figureranno: