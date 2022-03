Disnelyland Paris cerca personale: i profili ricercati

Disneyland Paris assume: si cerca nuovo personale da inserire nel team di uno dei parchi divertimento più amati al mondo. Tutte le informazioni in merito.

Disneyland Paris cerca nuovo personale. Uno dei parchi divertimento più amati da grandi e piccini è alla ricerca di nuove figure da inserire all’interno del proprio team. Una giornata di recruiting è prevista a brevissimo: l’obiettivo è selezionare persone entusiaste per far rivivere le magiche storie Disney.

Vediamo tutti i dettagli della selezione.

Disneyland Paris assume: le figure ricercate

I profili ricercati, nel corso di questa specifica selezione, sono due:

character performer (f/m);

personaggi & performanti di parata (f/m).

I personaggi da animare sono i celebri personaggi Disney e/o artisti dell’universo Marvel.

Requisiti richiesti

Per la candidatura non è richiesta nessuna esperienza, ma i requisiti da possedere sono i seguenti:

altezza compresa tra 137 centimetri e 193 centimetri;

una buona conoscenza delle lingue inglese o francese;

un’età non inferiore a 18 anni;

un buon livello di danza (per le parate);

passione per le esibizioni dal vivo.

Il recruiting

Il recruiting per lavorare a Disneyland Paris sarà a Roma ed è previsto per il prossimo 21 aprile. Prima di quel giorno, occorre collegarsi sul sito del parco e creare. A partire dalle ore 9:00 saranno create delle liste, con specifiche fasce orarie, per le audizioni della giornata.

Per ulteriori informazioni, collegarsi sul sito del Parco divertimenti.