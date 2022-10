Disneyland Paris, assunzioni: i profili richiesti

Disneyland Paris, assunzioni: il noto parco divertimenti ispirato al mondo dei cartoni animati tra i più famosi al mondo è alla ricerca di personale. Ecco i profili ricercati e come fare domanda.

Disneyland Paris, assunzioni: il parco divertimenti tra i più noti al mondo è alla ricerca di personale. Il luogo, amato da grandi e piccini ha infatti avviato una nuova campagna di recruiting per inserire delle nuove unità all’interno del proprio staff. Ecco tutte le informazioni da conoscere in merito alle assunzioni di Disneyland Paris.

Disneyland Paris, assunzioni: recruiting e contratto

Per poter entrare a far parte del personale di Disneyland Paris sarà necessario superare un selezione. Nello specifico, sono previsti dei recruiting days organizzati a Roma nel mese di novembre. Di conseguenza, tutti coloro i quali vogliano provare ad entrare nel team di Disneyland Paris dovranno candidarsi online tramite il sito apposito e recarsi nella capitale il 22 e il 23 novembre 2022.

Il contratto che verrà offerto ai selezionati sarà a tempo determinato, con una durata dai 2 agli 8 mesi. L’inizio dell’impiego è previsto a partire dal mese di febbraio 2023 e si concluderà entro settembre dello stesso anno, includendo sicuramente i mesi di luglio e agosto.

Disneyland Paris assume: le figure ricercate

I profili professionali per i quali è attiva la selezione a Roma per lavorare a Disneyland Paris sono diversi e molto vari tra loro. Infatti, si spazia dall’area di Ristorazione a quella di Accoglienza per questa fase di candidature. Ecco nello specifico quali sono le posizioni ricercate al momento:

Commis Chef;

Camerieri;

Baristi;

Addetti alla ristorazione;

Receptionist / Hostess;

Addetti alla biglietteria.

Disneyland Paris cerca personale: i requisiti

Infine, prima di presentare la propria candidatura e presentarsi il giorno delle selezioni è importante sapere che sono previsti dei requisiti da rispettare per poter essere selezionati. Nello specifico, i requisiti previsti sono i seguenti:

età non inferiore ai 18 anni ;

; conoscenza della lingua francese ;

; disponibilità a lavorare con orari flessibili, anche di notte e nei giorni festivi;

anche di notte e nei giorni festivi; capacità di relazionarsi con clienti e colleghi in un contesto multiculturale;

Inoltre, per le posizioni aperte riguardanti i servizi ristorazione è richiesto il possesso di HACCP, mentre per camerieri, barman, hostess e addetti alla biglietteria si richiede anche la conoscenza dell’inglese.