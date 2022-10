Lavoro Catania, da Old Wild West a jD: le posizioni aperte

Lavoro Catania: IKEA, OLD WILD WEST, jD e Foot Locker sono alla continua ricerca di personale da assumere con contratto part-time a tempo determinato. Ecco, di seguito, quali sono le sedi e i profili richiesti.

Lavoro Catania: per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego presso una delle note aziende multinazionali e non presenti nel catanese, pare essere arrivato il momento giusto per potersi candidare. Ikea, Old Wild West, jD e Foot Locker, infatti, cercano personale: ecco quali sono le sedi disponibili e i profili richiesti per i quali è possibile candidarsi tramite piattaforma Indeed.

Lavoro Catania: Ikea assume

La nota multinazionale svedese è alla continua ricerca di reclute. Si aprono le selezioni presso lo Store Ikea di Catania volte all’assunzione di un “food coworker”, ovvero a un addetto alla ristorazione, che verrà impiegato nei relativi reparti in cui la struttura è divisa: ristorante, bistrot, bar e bottega.

La candidatura è rivolta a chi ha già avuto esperienza, seppur minima, nel settore della ristorazione e possiede preferibilmente un titolo di studio affine. Il contratto che verrà stipulato consisterà un part-time di 20 ore settimanali.

Old Wild West: le figure richieste

Per quanto riguarda il lavoro Catania, anche la catena di ristoranti in stile western ha aperto le sue selezioni, relativamente alla sede di San Giovanni la Punta.

In particolare, per questo ruolo è prevista l’assunzione part-time a tempo determinato di un addetto sala che lavori su turni e che abbia acquisito un’esperienza minima di almeno un anno nell’ambito della ristorazione.

jD: assunzioni part-time

L’ormai noto retailer Multi-Canale della moda sportiva e outdoor inglese, JD Sports Fashion, presente all’interno del centro commerciale “Porte di Catania” è alla ricerca di un “Sales Assistant”, ovvero di un addetto alla vendita, da impiegare a tempo determinato e part-time in qualità di Customer Service o Visual Merchandising.

Ecco quali sono, nello specifico, le mansioni previste per la posizione di Customer Service:

Assistenza al cliente in tutte le fasi della vendita, dalla scelta all’acquisto del prodotto, assicurandosi che i target siano raggiunti;

in tutte le fasi della vendita, dalla scelta all’acquisto del prodotto, assicurandosi che i target siano raggiunti; Fornire alternative e massimizzare le vendite, sfruttando anche i canali digitali che l’azienda offre, garantendo la massima soddisfazione del cliente.

Per quanto, invece, riguarda la figura di Visual Merchandising:

Assistere al costante mantenimento degli standard sul piano vendita;

sul piano vendita; Verificare lo stock presente in piano vendita, sostituendolo quando necessario, al fine di garantire che l’intera gamma di taglie sia presente.

Per entrambe le figure si richiede preferibilmente:

Esperienza nel settore Retail;

Ottime doti di comunicazione e gestione del cliente;

Predisposizione al lavoro in team e buon livello di attenzione al dettaglio.

Lavoro Catania: cercasi personale in via Etnea

In via Etna, proprio al centro di Catania, anche il radicato marchio Foot Locker, che da anni propone ai suoi clienti sneakers sempre sul pezzo e indumenti atletici, sta assumendo addetti alle vendite nel dettaglio che abbiano maturato un’esperienza minima di tre anni.

Ai candidati si richiedono diverse skills: