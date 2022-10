Lavoro Sicilia: LIDL, Tecnomat e McDonald’s cercano personale

Lavoro Sicilia, sono diverse le offerte attive al momento per il territorio siciliano da parte di alcune aziende: tra queste Lidl, Tecnomat e McDonald's di varie città dell'Isola.

Lavoro Sicilia: sono diverse le opportunità per trovare un impiego nel territorio dell’Isola. Tra queste aziende sono presenti LIDL, Tecnomat e McDonald’s che ricercano personale in varie aree del territorio siciliano. Le offerte attive sono aperte per vari profili professionali: ecco quali sono le principali offerte lavoro Sicilia.

Offerte Lavoro Sicilia: LIDL

Per quanto riguarda le posizioni aperte da LIDL, si tratta principalmente di tre posizioni in varie città siciliane:

Addetto Vendite part-time ( Fiumefreddo di Sicilia , CT);

, CT); Apprendista addetto vendite part-time ( Canicattì , AG);

, AG); Operatore di Filiale part-time (Vittoria, RG).

Come riportato, si tratta di posizioni part-time, ma la posizione di Fiumefreddo di Sicilia prevede un’assunzione per 8 ore domenicali. Per visualizzare i requisiti per ogni posizione e per potersi candidare è necessario visualizzare l’annuncio sul sito ufficiale dell’azienda.

Subito Lavoro Sicilia: Tecnomat

Anche Tecnomat è alla ricerca di personale per le sue sedi siciliane. In particolare, per la sede di Ragusa si presentano le seguenti posizioni aperte:

Hostess/Steward di casa e accoglienza;

Addetti/e alla logistica;

Venditori/venditrici.

I requisiti generali richiesti per queste posizioni sono gli stessi, vale a dire:

diploma di scuola superiore ;

; capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza;

esperienze anche brevi come addetti alla vendita o a contatto con il pubblico.

Lavoro Sicilia: McDonald’s cerca personale

Infine, anche McDonald’s è alla ricerca di personale per due dei suoi punti vendita in Sicilia, vale a dire Agrigento e Milazzo. In particolare, si ricercano degli Addetti Ristorazione-Crew che abbiano le seguenti caratteristiche:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

​Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Per candidarsi e per ulteriori informazioni in merito a quest’offerta di lavoro Sicilia è necessario visitare il sito ufficiale di McDonald’s e cercare l’annuncio di lavoro al quale si è interessati nella sezione “Lavora con noi”.