Lavoro Catania e provincia, da Nike a IKEA: le offerte attive

Lavoro Catania e provincia: in cerca di un impiego in zona? Aziende ben note sono pronte ad assumere: ecco figure ricercate, sedi e tipo di contratti offerti.

Lavoro Catania: grandi aziende assumono ancora. Ma chi e per quale posizione? Di seguito le offerte attualmente attive, relative a sedi che si trovano nel capoluogo etneo o in provincia.

Offerte lavoro Catania: Nike assume

La prima grande azienda in cerca di personale è Nike. Questa ricerca per un proprio punto vendita sito a Catania un Nike Store Coach. Tale figura si occuperà principalmente di:

gestire le attività quotidiane in un’area specifica del punto vendita;

guidare, formare e ispirare i collaboratori nell’area di competenza;

gestire e mantenere gli standard di merchandising visivo e dell’area di vendita;

riferire tutti i dettagli sugli eventi promozionali;

individuare eventuali problematiche e opportunità basandosi sulle vendite sul feedback dei clienti

assistere il responsabile del punto vendita con l’obiettivo di riservare ai clienti e ai lavoratori un’esperienza eccellente;

E i requisiti? Ai candidati vengono richiesti:

laurea di primo livello e 3 anni di esperienza nel retail o, in sostituzione della laurea, 4 anni di esperienza nel retail ;

; almeno 1 anno di esperienza direttiva;

esperienza nella gestione delle vendite al dettaglio, inclusa l’esperienza di formazione e sviluppo del personale

capacità di comunicare in inglese;

capacità di utilizzare i sistemi commerciali retail e Microsoft Office;

disponibilità a lavorare nei fine settimana, la sera e durante le festività (se necessario).

IKEA: si ricercano addetti vendita

Anche IKEA, azienda leader nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, è pronta ad assumere nuovo personale per il proprio punto vendita di Catania. Si ricercano, in particolare, addetti vendita, a cui offrire un contratto di lavoro part-time (da 20 ore settimanali), a tempo determinato.

Tra i requisiti indicati all’interno del sito aziendale, per esempio:

pregressa esperienza in vendita ;

; passione per l’arredo casa, l’allestimento degli spazi di vendita, la sostenibilità ambientale e per i processi di recupero dei prodotti;

Chiunque desiderasse ottenere maggiori informazioni sulla posizione in questione, potrà consultare il sito dell’azienda.

Posizioni Pandora

Attualmente attiva anche un’offerta di lavoro “firmata” Pandora. La celebre azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria ha aperto una posizione per il ruolo di Sales associates, da collocare all’interno del proprio negozio del Centro Commerciale “Katanè”, a Gravina di Catania. Si offre un inserimento part-time di 20 ore, su turni.

Tra i requisiti richiesti per questa posizione:

capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente

conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario;

esperienza precedentemente maturata nel ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore ;

; buona conoscenza della lingua inglese e spagnola;

conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online/offline.

Si precisa che, in questo caso, gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 23 ottobre 2022.