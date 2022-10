Concorsi Sicilia: Università e Asp cercano personale

Concorsi Sicilia: l'Università di Messina, l'Asp di Ragusa ed un'altra struttura ospedaliera sono alla ricerca di personale e hanno indetto delle procedure concorsuali a riguardo.

Concorsi Sicilia: ecco i nuovi bandi pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale per diversi profili e per numerose occupazioni. Di seguito tutte le informazioni principali in merito ai concorsi Sicilia attivi al momento.

Offerte lavoro Sicilia: Università di Messina

Sono state indette le procedure selettive di valutazione comparativa per la chiamata di due professori di ruolo di prima fascia, presso il Dipartimento di Ingegneria. Uno dei settori disciplinari da coprire è quello di topografia e cartografia. Invece, l’altro posto si trova presso il Dipartimento di Scienze cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali, nel settore di Pedagogia sperimentale.

La domanda di partecipazione deve essere inviata a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale fino ai trenta giorni successivi, vale a dire entro il 6 novembre 2022. Nel caso in cui la scadenza avvenga durante un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Concorsi Sicilia: Azienda Ospedaliera Universitaria Palermo

Tra i vari concorsi Sicilia, troviamo anche il Giaccone di Palermo che ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale collaboratore professionale sanitario- dietista di categoria D.

La domanda di partecipazione al bando deve essere mandata entro e non oltre la data di scadenza del 6 novembre 2022, presente nel bando della Gazzetta Ufficiale. Inoltre, per prendere visione del bando completo è possibile accedere alla sezione dedicata sul sito ufficiale del Policlinico.

Lavoro Sicilia: Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Tra i concorsi disponibili troviamo anche l’ASP di Ragusa: quest’ultima ha indetto un concorso per titoli e colloquio per l’attribuzione di direttore di struttura complessa per le seguenti unità nell’area ospedaliera:

EA I livello Ragusa – U.O.C. Chirurgia generale Ragusa – disciplina di accesso chirurgia generale;

DEA I livello Vittoria Comiso – U.O.C. Chirurgia generale Vittoria – disciplina di accesso chirurgia generale.

Si ricorda che il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso, vale a dire il 6 novembre 2022, e che il bando completo è disponibile sul sito dell’ASP di Ragusa.