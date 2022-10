Technoprobe Catania, via alle assunzioni: i requisiti richiesti

Designer AEA (Advanced Electrical Analisys) : ci si occuperà, tra le altre mansioni, dell’analisi e simulazioni pre-layout di MLO/MLC packages e PCB per garantire le specifiche di S&PI richieste dal cliente, e della definizione della strategia di Power Supply decoupling, con definizione del piazzamento componenti su MLO. Tra i requisiti si possono trovare: la laurea in Ing. Elettronica, Elettrotecnica, Automazione o simili, la conoscenza di s/w di simulazione circuitale e FEM, la buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

Probe Head Designer: per questa posizione in Technoprobe Catania ci si occuperà, tra le altre attività, della raccolta, analisi e valutazione delle informazioni necessarie alla progettazione di una probe head e della progettazione di una probe card con design della parte di contatto sonde (probe head) a mezzo di un SW specifico. Si richiedono la laurea in ingegneria meccanica , meccatronica o similari oppure diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico (meccanica, meccatronica) e una forte attitudine al lavoro in team;