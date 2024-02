Disneyland Paris, assunzioni: come candidarsi

Disneyland Paris, assunzioni: il luogo che lascia incantate tutte le età cerca personale. Requisiti e figure ricercate.

Disneyland Paris assunzioni: vuoi lavorare nel luogo dove i sogni di grandi e piccini diventano realtà? ecco la tua occasione. In particolare, il noto parco ricerca personale, le audizioni si rivolgono a sosia e artisti di personaggi Disney, nonché artisti di parata.

I performer selezionati si esibiranno in Francia, su uno dei palcoscenici più grandi d’Europa. Vi indichiamo di seguito i dettagli da conoscere.

Disneyland Paris, assunzioni: requisiti

Per partecipare ai provini bisognerà essere maggiorenni e avere un altezza compresa tra 137 cm e 193cm. Si stanno cercando, in particolare:

performer: energici, creativi e con una buona resistenza fisica;

energici, creativi e con una buona resistenza fisica; performer e performer di parata: energici, creativi e con una buona resistenza fisica, con un buon livello di danza attraverso significative esperienze formative e/o sceniche. Stile jazz classico / moderno.

Disneyland Paris, assunzioni: condizioni

Le posizioni sono aperte per contratti di lavoro a breve termine (per almeno 4 mesi) e a tempo indeterminato. Sono disponibili alloggi per i non residenti e può rendersi necessario turni di lavoro notturni.

Disneyland Paris; assunzioni: la selezione

Per partecipare alla selezione è necessario registrarsi sul sito DisneyAuditions creando un proprio profilo. Successivamente non sarà necessario preparare alcun materiale per l’audizione che si terrà a Firenze, giorno 25 febbraio 2024, presso l’Opus Ballet, sito in via Ugo Foscolo, 6 (autobus: Porta Romana).

Tra le 9:00 e le 9:30 i candidati saranno accolti all’ingresso dell’edificio e saranno organizzate le fasce orarie del provino. Potrà essere richiesto ai candidati di trattenersi fino al massimo alle ore 18.00

Si consiglino abiti comodi, poiché si dovrà partecipare a una sequenza di movimenti ed è raccomandato a tutti l’uso delle mascherine.