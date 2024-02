Comune Ragusa concorso, licenza media tra i requisiti richiesti: il bando

Comune Ragusa concorso: nuove opportunità di lavoro in Sicilia per la formazione di una graduatoria e l’assunzione di nuove risorse.

Comune Ragusa concorso: si cercano operai muratori da inquadrare nell’Area degli Operatori esperti. La selezione pubblica è finalizzata alla formazione di una graduatoria di durata triennale, per l’assunzione di nuove risorse.

Il termine della domanda è fissato al 13 febbraio 2024.

Vediamo insieme i dettagli del concorso del Comune di Ragusa:

Comune Ragusa concorso: requisiti generali e specifici

I candidati al concorso per operai muratori del Comune di Ragusa devono possedere:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando

essere maggiorenni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni.

non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale (in caso contrario il candidato è tenuto a darne notizia al momento della candidatura);

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare, ove previsto.

E’ inoltre richiesto il possesso di requisiti specifici:

Licenza di scuola media inferiore o assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito anteriormente al 1962;

o assolvimento dell’obbligo scolastico se conseguito anteriormente al 1962; Qualifica di Operatore esperto (Operaio qualificato/muratore ex cat. B1) risultante da uno dei documenti indicati nel bando.

Comune Ragusa concorso: modalità di selezione

La selezione prevede la valutazione dei titoli presentati al momento della domanda e una prova d’esame.

la prova d’esame sarà pratica e finalizzata alla verifica dell’idonietà alla mansione. Potrà consistere nell’utilizzo di macchine operatrici semplici, nell’utilizzo di attrezzature tecniche e DPI e nell’esecuzione di piccole opere di manutenzione dei beni pubblici, come: piccole opere murarie, scavi, installazione dei paletti e transenne parapedonali, installazione di segnali stradali verticali fissi, posizionamento di segnaletica di cantiere, chiusura buche con impiego di asfalto a freddo, manutenzione delle strade in materiale lapideo.

La graduatoria finale di merito sarà formata dai candidati dichiarati idonei, sulla base della sommatoria del punteggio conseguito nella prova pratico-attitudinale e di quello ottenuto dai titoli indicati nel bando.

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Concorso, e sul portale inPA. Essa avrà validità triennale.

Comune Ragusa concorso: come presentare la domanda

Il termine fissato è come già anticipato il 13 febbraio 2024; la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale PA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. A tutti i candidati è richiesto il possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per ulteriori informazioni potrebbe essere utile consultare il bando del Comune di Ragusa.