Concorso Ferrovia Circumetena, 7 bandi per 20 posti: requisiti

7 nuovi bandi di Concorso Ferrovia Circumetena indetti per la ricercerca di un totale di 20 posizioni lavorative aperte.

Sono circa 20 i posti aperti per il concorso Ferrovia Circumetnea, si prevede la selezione di diverse figure professionali per inserimenti a tempo indeterminato. I concorsi sono diversi ed hanno diversi requisiti, sia per diplomati che laureati a seconda del concorso. La chiusura delle domande è il 29 febbraio 2024.

Concorso Ferrovia Circumetnea: i bandi

Le 20 figure da inserire sono articolate in 7 bandi con requisiti diversi per questo concorso. Eccoli elencati, di seguito:

1 posto di coordinatore di Ufficio Unità Organizzativa Risorse Umane-Paghe e Contributi;

di coordinatore di Ufficio Unità Organizzativa Risorse Umane-Paghe e Contributi; 3 posti di Addetto all’esercizio;

di Addetto all’esercizio; 1 posto di Coordinatore di Ufficio Protocollo-Archivio-Servizi Ausiliari;

di Coordinatore di Ufficio Protocollo-Archivio-Servizi Ausiliari; 1 posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica Unità Orginazzativa Negoziale-Acquisti-Gestione Scorte;

di Capo Unità Organizzativa Tecnica Unità Orginazzativa Negoziale-Acquisti-Gestione Scorte; 9 posti di Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area civile (concorso esclusivo per laureati in ingegneria e architettura);

di Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area civile (concorso esclusivo per laureati in ingegneria e architettura); 4 posti di Specilaista Tecnico Ingegnere Area Tecnologie;

di Specilaista Tecnico Ingegnere Area Tecnologie; 1 posto di Specialista Amministrativo Unità Organizzativa Contabilità-Bilancio-Controllo di Gestione.

Per i dettagli dei singoli concorsi si invita la lettura per intero dei singoli bandi, presenti anche sul portale inPA e sul sito della Ferrovia Circumetnea

Concorso Ferrovia Circumetnea: requisiti generali

Per poter partecipare a uno dei 7 concorsi della Ferrovia Circumetnea di Catania è necessario possedere dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici:

cittadinanza italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei pieni diritti civili e politici;

posizioni regolare rispetto agli obblighi di leva;

inesistenza di condanne penali;

inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Come avviene la selezione e come fare domanda

Per la maggior parte dei concorsi indetti dalla Ferrovia Circumetnea è prevista una prova di preselezione. In seguito si passerà all’espletamento di prove orali e/o scritte, a seconda del profilo professionale selezionato e sulle materie inerenti il bando. Per alcuni dei bandi verranno valutati i titoli di studio e professionale del candidato.

Per presentare domanda bisogna compilare la richiesta via sito entro la data del 29 febbraio del corrente anno. Al momento dell’accesso alla piattaforma sarà necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID. Per partecipare al concorso è prevista una tassa di 15 euro pagabile sempre in via telematica nel momento della presentazione della domanda. Ogni candidato deve essere in possesso di una PEC.