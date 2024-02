Lavoro Sicilia: Eurospin, Intesa San Paolo e STMicroelectronics assumono

Lavoro Sicilia: Eurospin, Intesa S.Paolo e ST sono alla ricerca di nuovo personale nel territorio regionale. Di seguito ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: nuove opportunità di lavoro nel territorio regionale. Eurospin, Intesa San Paolo e STMicroelectronics sono alla ricerca di nuove figure da inserire nei propri organici. Ecco le novità.

Lavoro Sicilia: Intesa San Paolo

Nuove opportunità di lavoro per chi vuole lavorare nel mondo delle banche. In particolare per chi vuole scommettere su Intesa San Paolo. L’azienda offre a diplomati e laureati diverese proposte di lavoro all’interno del noto gruppo bancare per avviare una carriera nel settore bancario.

In particolare, la banca propone stage agli studenti e ai laureati o ruoli di responsabilità a chi ha una preparazione e un’esperienza maggiore. Senza contare che ci sono le posizioni dedicate alle categorie tutelate. Per selezionare la carriera che interessa basta entrare nella sezione del sito “Careers”, da dove si accede alla pagina dedicata alle posizioni aperte per le categorie tutelate. Gli utenti potranno filtrare la ricercaper parola chiave, località, paese e conoscere così i risultati in un click. Gli ambiti di inserimento e i ruoli si trovano nelle categorie Finanza, IT, Risk Management, Compliance, Audit, Risorse Umane, Crediti, Operation, Legal, Marketing and communication.

Una volta inviato il curriculum vitae, si dovrà attendere che i recruiter valutino le proposte arrivate. Se si risulta in linea con quanto richiesto, si riceverà in seguito una telefonata per approfondire la conoscenza.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A., società del gruppo Eurospin, ricerca per il proprio punto vendita situato a Giarre (CT), addetti vendita e personale punto vendita.



La risorsa di occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali:

Assistenza alla clientela;

Operazioni di cassa;

Sistemazione della merce sugli scaffali;

Corretta tenuta del layout merceologico;

Pulizia di punto vendita.

Costituiscono requisiti indispensabili:

Affidabilità e serietà;

Approccio positivo al cliente;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Capacità comunicative e relazionali.

Lavoro Sicilia: STMicroelectronics

STMicroelectronics NV, conosciuta anche come STM o semplicemente ST, è un’azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore. Per lo stabimento di Catania, si richiedono candidati in possesso di diploma tecnico, disponibilità a lavorare su turni e propensione al lavoro di team. Nello specifico, le risorse candidate si impiegheranno per la figura di technical marketing manager. Ulteriori informazioni sul sito dell’azienda.