Lavoro Catania: Tesla, STMicroelectronics ed Eurospin cercano nuovi dipendenti

Lavoro Catania: candidature aperte per diverse figure professionali in tre importanti aziende. Ecco le posizioni aperte in Eurospin, STMicroelectronics e Tesla.

Lavoro Catania: Eurospin

Eurospin Sicilia Spa è alla ricerca di una risorsa Junior da inserire nel ruolo di Impiegato/a Risorse Umane all’interno dell’Ufficio del personale per la propria sede di Catania. Le attività su cui sarà formato/a, in affiancamento ai colleghi esperti, saranno le seguenti:

inserimento presenza;

inserimento anagrafica su gestionale;

contrattualistica;

reportistica.

Sono richiesti dei requisiti minimi consistenti in:

laurea indirizzo Economico;

ottima conoscenza del pacchetto office, soprattutto Excel;

ottima conoscenza Lingua Inglese.

Tra le soft skills richieste vi sono una buona predisposizione ai rapporti interpersonali oltre a motivazione, proattività, dinamicità, precisione e, infine, eccellenti capacità di team working, determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

È richiesta la residenza nelle zone limitrofe.

Lavoro Catania: STMicroelectronics

STMicroelectronics ricerca un Service Delivery Management che dovrà occuparsi dell’organizzazione di supporto al sito produttivo avanzato di Catania. I requisiti predisposti dall’azienda sono i seguenti:

un diploma di scuola superiore;

un’esperienza massima di almeno 2 anni in un ruolo analogo in aziende multinazionali;

un livello linguistico di base in inglese;

conoscenze del pacchetto windows.

Lavoro Catania: Tesla

Infine, una delle più conosciute multinazionali del settore della meccanica e dell’energia sostenibile, offre un ruolo di Meccanico/a itinerante del Servizio Mobile, che possa offrire supporto ed assistenza ai clienti Tesla del territorio catanese. Di seguito un elenco di ciò che offrirà l’azienda al nuovo assunto:

un ambiente di lavoro dinamico ed internazionale;

la possibilità di utilizzare veicoli della loro flotta per le attività e le riparazioni giornaliere;

per le attività e le riparazioni giornaliere; la possibilità di lavorare con tecnologie di punta e strumenti e software all’avanguardia;

e strumenti e software all’avanguardia; formazione continua e piani di sviluppo , per migliorare le competenze e la carriera;

, per migliorare le competenze e la carriera; un pacchetto retributivo competitivo e benefits interessanti, come la possibilità di ricevere azioni Tesla.

Ecco in cosa consisterà l’attività lavorativa: