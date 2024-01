Concorso INPS 2024: come prepararsi alle prove d’esame

Concorso INPS 2024: il bando ufficiale non è ancora stato pubblicato ma è necessario trovarsi pronti alle prove d'esame. Ecco come.

Concorso INPS 2024: è fissato per quest’anno il prossimo concorso dell’Istituto, che riguarderà principalmente i diplomati ed è previsto dal Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, secondo il quale le assunzioni entro l’anno in corso dovrebbero raggiungere le 13.000 unità.

Concorso INPS 2024: posti e requisiti

La partecipazione dei laureati non verrà scoraggiata ma il rispettivo bando concorsuale sarà dedicato in particolar modo a coloro in possesso di diploma di maturità. I posti a disposizione sono in totale 585 unità di personale di area B, i quali verranno integrati come lavoratori presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Come previsto la CCNL, lo stipendio dei lavoratori si aggirerà tra i 1.700€ e i 1.900€.

Concorso INPS 2024: sedi e svolgimento d’esame

Il concorso, per titoli ed esami, prevede dunque diverse prove (che potrebbero variare a seconda del numero di candidati):

Prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

La prima prova, preselettiva, verterà principalmente su quesiti di logica e cultura generale; le ultime due prove si incentreranno maggiormente su domande di tipo giuridico ed economico, oltre alle obbligatorie verifiche di conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

L’esame del bando di concorso, il quale ogni candidato potrà svolgere attraverso l’utilizzo di un apposito tablet, non si verificherà in un’unica sede centrale bensì in più sedi decentrate lungo tutto il Paese.

Concorso INPS 2024: come prepararsi alle prove

Il bando del concorso non è stato ancora ufficialmente presentato ma è certamente necessario iniziare a prepararsi ai vari quesiti con un certo anticipo.

In considerazione della difficoltà che caratterizza questa tipologia di bandi, è consigliabile il consulto del manuale aggiornato di preparazione alla prova preselettiva. Questo testo in particolare comprende sia test attitudinali, di logica e di cultura generale nonché i quiz ufficiali (risolti e commentati) che sono stati presentati nei precedenti concorsi.

Discipline sulle quali, però, vale la pena concentrarsi il più possibile sono indubbiamente quelle giuridico-economiche, piuttosto presenti nei bandi di selezione INPS. A tal proposito, i futuri candidati dovranno approcciarsi in maniera approfondita a materie come Diritto Amministrativo e Diritto del Lavoro.

Le materie d’esame al concorso verranno in ogni caso rivelate nell’apposito bando, al momento della pubblicazione, e le case editrici specializzate pubblicheranno i propri libri indicati appositamente per lo studio alle prove scritte dei concorsi INPS.