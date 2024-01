Concorso Camera dei deputati 2024: 100 posti per diplomati

Aperte le iscrizioni per il concorso pubblico per Assistenti parlamentari alla Camera dei deputati, anche per diplomati.

Concorso Camera dei Deputati 2024: indetto un bando, con una disponibilità di 100 posti per Assistenti parlamentari per il 2024.

Concorso Camera dei deputati 2024: requisiti

Per l’ammissione al concorso bisogna rientrare nei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Età non superiore ai 40 anni;

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Godimento dei diritti politici;

Assenza di sentenze di condanna.

A parità di punteggio, per l’ammissione chi è in possesso di una laurea avrà un vantaggio di punteggio.

Concorso Camera dei deputati 2024; come fare domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata in maniera telematica entro, e non oltre, le ore 18 del 45esimo giorno successivo alla data di apertura del bando di concorso, pubblicato in data 12 gennaio. Non sono ammesse domande non presentate attraverso la piattaforma online con verificazione attraverso SPID.

Bisogna versare il contributo per la partecipazione al concorso, di 10 euro non rimborsabili in nessuna maniera.

Le prove del concorso: quali sono e in cosa consistono

Le prove d’esame previste per il concorso sono ben 4. Eccole nel dettaglio: