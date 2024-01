Concorsi Sicilia 2024: assunzioni nelle Università dell’Isola

Concorsi Sicilia, i bandi delle università di Palermo e Catania: vediamo insieme modalità, requisiti e scadenze.

Concorsi Sicilia: vediamo insieme scadenze, requisiti e modalità d’accesso ai concorsi banditi dalle due università più importanti dell’isola.

Concorsi Sicilia 2024: Università di Palermo

Sono disponibili 14 posti come tecnico informativo, l’aerea è quella tecnico-scientifica e di elaborazione dati. La posizione offre un contratto a tempo indeterminato, di seguito i requisiti richiesti:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado e possesso di certificazione ICDL Full Standard o EIPASS ;

; età non inferiore agli anni 18 e cittadinanza Italiana

Le prove d’esami consisteranno in una prova scritta a contenuto pratico e in una prova orale. Per poter partecipare bisogna iscriversi sul portale INPA, il concorso scade il prossimo 22 febbraio.

Sempre all’interno dello stesso concorso, che prevede 21 posti di lavoro, troviamo altre posizioni aperte che offrono un contratto a tempo indeterminato all’interno dell’Università di Palermo.

Sono disponibili 4 posti in area amministrativa, nell’ambito contabile riservati alle categorie protette, vediamo di seguito i compiti da svolgere:

coadiuvare la gestione delle procedure di contabilità;

cura dei provvedimenti relativi a storni e variazioni di budget;

coadiuvare la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;

coadiuvare la stipula di protocolli d’intesa, contratti e convenzioni e gestione delle relative attività amministrative;

Sono poi disponibili due posti in Area Tecnico-Scientifica nell’ambito informatico, anche qui riservati alle categorie protette, queste le mansioni da dover svolgere:

gestione delle attrezzature informatiche, della infrastruttura di rete e dei servizi ICT di Ateneo;

supporto all’utenza sull’utilizzo delle applicazioni di gestione automatizzata dei servizi amministrativi;

supporto tecnico-informatico alle strutture decentrate;

Concorsi Sicilia: Università di Catania

L’Università degli Studi di Catania ha indetto un concorso finalizzato alla copertura di 43 posti di lavoro. Si tratta di posizioni in area amministrativa con contratti a tempo indeterminato, di seguito i requisiti richiesti:

cittadinanza italian a o possesso di altra condizione prevista nel bando;

a o possesso di altra condizione prevista nel bando; età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio; idoneità fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

all’impiego al quale la selezione si riferisce; diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

La procedura di selezione si espleterà tramite la valutazione dei titoli di candidati e il superamento di 2 prove d’esame: una prova scritta e una prova orale. La domanda scade giorno 8 febbraio alle ore 12, vi invitiamo inoltre a consultare il bando per maggiori dettagli.

Concorsi pubblici 2024: Università di Catania

Infine, sempre all’interno dell’Università di Catania troviamo un altro concorso, per la chiamata di professori di prima fascia, in vari settori concorsuali e dipartimenti, il bando scade il prossimo 15 febbraio. Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di Catania, alla voce «Bandi, gare e concorsi», vi invitiamo quindi a visionarlo per ulteriori informazioni riguardanti le categorie del settore scientifico-disciplinare richieste.