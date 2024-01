Concorsi Regione Sicilia 2024: oltre 1.250 assunzioni

Concorsi Regione Sicilia 2024: sono in arrivo dei bandi che mirano all'assunzione di oltre 1.250 unità per il personale regionale.

Concorsi Regione Sicilia 2024: è stata annunciata la pubblicazione di alcuni bandi per l’assunzione di personale alla Regione Siciliana. Infatti, sono in arrivo bandi che mireranno alla copertura di oltre 1.250 posizioni all’interno dello staff regionale. Si tratta di concorsi pubblici che rientrano nella prossima campagna di assunzioni prevista. Di seguito, tutte le informazioni disponibili al momento sui prossimi concorsi Regione Sicilia 2024.

Concorsi Regione Sicilia 2024: bandi in arrivo

Come anticipato in apertura, sono in arrivo dei bandi per i concorsi Regione Sicilia. Le assunzioni che ne scaturiranno riguardano il triennio 2024-2026. Secondo quanto riportato, le posizioni bandite dovrebbero essere 1.252 in totale anche se per ulteriori dettagli sarà necessario attendere la pubblicazione dei vari bandi.

Concorsi Regione Sicilia: posti

Sebbene ancora non siano disponibili molti dettagli riguardo i bandi in arrivo, è già prevista una divisione in inserimenti per quanto riguarda i posti disponibili. Infatti, sono previsti tre diversi inserimenti:

655 assunzioni nel 2024;

assunzioni nel 2024; 262 per il 2025;

per il 2025; 335 assunzioni per il 2026.

Come fare domanda

Come annunciato precedentemente, i bandi dei concorsi alla Regione non sono ancora disponibili. Di conseguenza, non è ancora possibile definire le modalità di presentazione della candidatura.

Inoltre, va precisato che i concorsi non saranno l’unica modalità di accesso a posti di lavoro alla Regione. Infatti, è possibile che l’ente utilizzi altri metodi per l’assunzione di personale. Per esempio, la Regione Sicilia potrebbe avvalersi di graduatorie preesistenti effettuando degli scorrimenti.

In conclusione, va sottolineato ancora una volta che per tutte le informazioni dettagliate relative ai prossimi concorsi per lavorare alla Regione Siciliana è necessario attendere la pubblicazione dei bandi citati. Questi saranno pubblicati sul sito web ufficiale della Regione, alla sezione “Bandi di concorso”, come di consueto quando si tratta di concorsi pubblici riguardanti le assunzioni da parte dell’ente.