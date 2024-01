Assunzioni Rai per diplomati: i requisiti e come candidarsi

Assunzioni Rai: la grande emittente televisiva/radiofonica italiana, assume giovani e neo-diplomati: ecco le procedure.

Assunzioni Rai: una delle più grandi aziende di comunicazione in Europa è alla ricerca di nuovo personale da assumere; perché non approfittarne e candidarsi? Di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni Rai: le novità

Per le sue quattro sedi di lavoro, la RAI cerca diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’azienda di via Mazzini ha pubblicato un avviso di selezione volta all’assunzione di giovani da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante nei ruoli di costumista. Il titolo di studio richiesto per le assunzioni Rai è il diploma ed è possibile presentare la domanda di ammissione entro le ore 12.00 del 9 febbraio 2024.

I candidati selezionati saranno quindi impegnati nella progettazione di costumi originali in collaborazione con regista e autori, si occuperanno della realizzazione di trucco e parrucche; nonché di reperire, acquistare e adattare abbigliamento ed accessori già esistenti; individuare case di abbigliamento con cui effettuare lo scambio titoli.

Assunzioni Rai: i requisiti

I candidati dovranno essere essere cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia; avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni; possedere un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore; possedere la patente di guida automobilistica categoria B.

Assunzioni Rai: le prove e come presentare la domanda

I concorrenti saranno selezionati sulla base di: valorizzazione dei titoli (che avverrà in modo automatico sulla base delle informazioni inserite dal candidato durante la compilazione del form online), condizione per l’ammissione alla Prima Fase del percorso selettivo; prima fase preselettiva – multiple choice, da remoto; seconda fase – colloquio/prova tecnico-professionale e colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza. Inoltre, per le Assunzioni Rai, è necessario presentare una domanda tramite una procedura online presente sulla pagina “Lavora con noi” del sito web della Rai. Occorre accedere con le proprie credenziali, aderire all’iniziativa cliccando su “Costumisti 2024”, compilare tutti i campi presenti nel form online e confermarne l’adesione.

Non è ammessa più di una candidatura. È richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte. La durata del contratto sarà di 36 mesi, inoltre è prevista una retribuzione annua lorda di ingresso pari a circa 23.200 euro che raggiungerà la cifra lorda minima di circa 26.400 euro allo scadere dei 36 mesi.