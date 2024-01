Concorsi ministeri 2024: domande e scadenze per 1.100 posti a tempo indeterminato

Concorsi ministeri 2024: oltre mille posti messi a bando. Ecco le prossime scadenze entro la fine di gennaio.

Concorsi ministeri 2024: oltre mille i posti di lavoro a tempo indeterminato messi a bando da diversi ministeri centrali, dalla Difesa all’Agricoltura, e che potrebbero interessare una buona parte di coloro che posseggono i titoli richiesti. Ma attenzione: i termini per inviare le richieste di candidatura stanno per scadere!

Nell’articolo sono trattati i bandi che hanno la scadenza più vicina, entro la fine del corrente mese, e tutti prevedono una selezione pubblica per titoli ed esami. Ecco cosa c’è da sapere, nello specifico, per chi è interessato alla partecipazione.

Concorsi ministeri 2024: bando del Ministero della Difesa

Al Ministero della Difesa è prevista l’assunzione di 267 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, che saranno inquadrati nell’Area Funzionari. Di questi, 262 sono funzionari nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale e 5 funzionari nell’ambito sanità.

La domanda di partecipazione deve essere inviata per via telematica. Bisogna autenticarsi con Spid, Cie, Cns o Idas, e poi compilare il format sul portale inPA, registrandosi prima sul sito.

Concorsi ministeri 2024: bando del Ministero degli Affari Esteri

Anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha indetto un bando per l’assunzione di nuovo personale: nello specifico, il concorso riguarderà 381 ingressi di personale non dirigenziale nell’area assistenti. Il contratto sarà sempre a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di 281 posizioni con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (codice Acc) e altre 100 con il profilo di assistente informatico, telecomunicazione e cifra (codice Tlc). Come nell’altro caso, la domanda avviene telematicamente sul Portale ‘inPA’ e ci si potrà identificare nelle medesime modalità.

Concorsi ministeri 2024: bando del Ministero dell’Agricoltura

Per il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, invece, i bandi di concorso sono due. Il primo è su base territoriale, per titoli ed esami, e porterà all’assunzione di 88 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, nell’area assistenti. Si va dagli assistenti amministrativi contabili ai tecnici informatici, dagli assistenti agrari forestali ad assistenti ispettori di laboratorio e assistenti ispettori amministrativi contabili.

L’altro concorso pubblico del ministero dell’Agricoltura è sempre su base territoriale: i posti sono 374 per personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area Funzionari. Saranno destinati alla sezione agricoltura, presso l’amministrazione centrale a Roma, e alla sezione Icqrf.

Concorsi ministeri 2024: le scadenze

Per quanto riguarda i termini di presentazione della candidatura, che devono farsi tutte tramite portale “InPA”, bisogna attenzionare i termini di scadenza previsti nei prossimi giorni: