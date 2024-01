Bonus trasporti 2024: come funziona e come ottenerlo

Bonus trasporti 2024: l'incentivo sarà ancora attivo e valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico.

Bonus trasporti 2024: l’incentivo sarà ancora attivo durante quest’anno, infatti, esso è stato rifinanziato con 35 milioni di euro tramite il Decreto Anticipi connesso alla Legge di Bilancio 2024. Ecco un’ultile guida al riguardo.

Bonus trasporti 2024, di cosa si tratta?

Il bonus trasporti pubblici è un contributo erogato a tutti coloro che sottoscrivono abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e di trasporto ferroviario nazionale che hanno dichiarato nel 2023 un reddito personale ai fini IRPEF al di sotto di 20.000 euro. Il buono è pari o inferiore al 100% della spesa da sostenere. Ciascun beneficiario può chiedere un solo bonus trasporti al mese nel limite dei 60 euro previsti e fino a esaurimento risorse.

Come si legge tra le novità della Legge di Bilancio 2024, il bonus è stato prorogato in modo “secco”, cioè senza modifiche, anche dal prossimo anno. Nel Decreto Anticipi del collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2024, il governo ha rifinanziato la misura con 35 milioni di euro ancora da spendere tra il 2023 e, salvo modifiche, anche il prossimo anno. Inoltre, bisogna ricordarsi che le ultime notizie sull’ultimo bonus trasporti 2023, il governo, tramite il Decreto Energia 2023, aveva già destinato un aumento di 12 milioni di euro al fondo dedicato all’erogazione del bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o nazionale.

A chi spetta il bonus trasporti 2024?

Il bonus trasporti 2024 spetta alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

nell’anno 2023, hanno dichiarato un reddito personale ai fini IRPEF entro i 20.000 euro . Dunque non si valuterà l’ISEE, ma il reddito;

. Dunque non si valuterà l’ISEE, ma il reddito; hanno già attivi o sottoscriveranno abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il periodo di validità del Bonus Trasporti 2024 sarà limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Ciascun beneficiario cioè, potrà chiedere un bonus trasporto al mese. Non si sa ancora però, se nel 2024 il bonus sarà confermato per tutto l’anno, quindi, è meglio affrettarsi nel chiederlo appena usciranno le domande.

Gli interessati potranno acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro o possono usare i soldi ogni mese del 2024, per comprare un abbonamento mensile. In altre parole, l’emissione del buono, anche in caso di mancato utilizzo nei termini, non darà ulteriore possibilità al beneficiario di presentare una nuova istanza nello stesso mese. Ad esempio, se il cittadino comprerà un bonus il 2 marzo 2024 avrà tempo di utilizzarlo fino al 31 marzo 2024, e ne potrà richiedere uno nuovo solo dal 1° aprile 2024.

Cosa fare per richiedere il bonus trasporti 2024?

Per richiedere il bonus trasporti 2024 bisognerà presentare domanda online tramite la piattaforma presente in questo portale istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non appena la procedura sarà attivata.