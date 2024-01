Carta inclusione, quando arriva a Catania: date e info utili

Carta inclusione, quando arriva a Catania? Tutte le principali informazioni sulla data di arrivo e in cosa consiste.

Carta inclusione, quando arriva a Catania? Sono in tanti a porsi questa domanda dato che si tratta di un’iniziativa che ha attirato l’interesse di moltissime persone. Tuttavia, l’attesa è giunta al termine in quanto manca ormai poco per poter ottenere la carta inclusione. Infatti, Poste Italiane ha rilasciato una comunicazione relativa ai tempi di erogazione della carta, diffusa recentemente. Di seguito tutte le informazioni utili sulla carta inclusione, quando arriva a Catania e su cos’è.

Carta inclusione: quando arriva a Catania

Come anticipato, Poste Italiane ha rilasciato un comunicato di recente riguardo la data di arrivo della carta inclusione negli uffici postali etnei. Secondo quanto contenuto nella nota, a partire da venerdì 26 gennaio in tutti i 128 Uffici Postali della provincia di Catania sarà possibile ritirare la Carta di Inclusione. Si specifica che sulla carta verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusione.

Inoltre, Poste Italiane ha reso noto che per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli Uffici Postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26 gennaio.

Carta inclusione: a chi è rivolta

Ma chi potrà ritirare la carta inclusione? Come specificato da Poste Italiane, potranno recarsi allo sportello a ritirare la carta i richiedenti che abbiano ricevuto dall’INPS la relativa comunicazione. Si ricorda che sarà necessario presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. Inoltre, si specifica che se lo stesso nucleo familiare ha richiesto più carte, sarà necessario che ogni titolare ritiri la propria personalmente.

Carta inclusione: come presentare la domanda

Infine, nella comunicazione diramata da Poste Italiane si ricorda che la domanda di assegno di inclusione può essere presentata all’INPS attraverso il sito ufficiale, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale. In aggiunta, nella nota viene specificato che la verifica circa l’idoneità al beneficio resta in capo al cittadino e non sarà possibile richiederla in ufficio postale. Infatti, viene specificato che è premura dell’INPS avvisare direttamente il cittadino.