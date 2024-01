Scuola: a Catania il primo corso di studi in Sicilia sul “Risanamento Ambientale”

Nascerà a Catania il primo istituto con indirizzo in "Gestione delle acque e Risanamento Ambientale" in Sicilia: di cosa si tratta.

È in arrivo una novità sul fronte scolastico catanese e siciliano: infatti, un nuovo indirizzo di studi sarà presto disponibile nella città di Catania. Si tratta del corso di studi in “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale”, abbreviato in “G.A.R.A”, che sarà fruibile presso l’Istituto Omnicomprensivo Statale “Pestalozzi” di Catania. Nello specifico, è il primo Istituto Professionale in Sicilia dedicato a questo indirizzo di studi, improntato alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Lo scopo è quello di fornire una base solida teorica e pratica agli studenti per affrontare le sfide ambientali di oggi e del futuro.

“Una grande opportunità aggiuntiva per i ragazzi di Catania e di Villaggio Sant’Agata, Librino e San Giorgio in modo particolare – hanno dichiarato il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessore comunale alla scuola, Andrea Guzzardi – che così potranno specializzarsi in una delle professioni emergenti frutto della nuova frontiere dello sviluppo sostenibile. Peraltro, l’istituto Pestalozzi vanta già esperienza in materia, essendo già impegnato nella promozione dello sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale“.

“Attraverso un approccio pratico e orientato al mondo del lavoro, gli allievi acquisiranno competenze professionalizzanti nel settore della gestione delle acque e del risanamento ambientale e accompagnati verso opportunità lavorative immediate e futuri approfondimenti accademici presso Università o Istituti Tecnici Superiori (ITS) ma anche ricadute positive nel contesto ambientale territoriale metropolitano” hanno poi concluso Trantino e Guzzardi.

L’indirizzo “Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale” sarà ospitato nella succursale di Viale Nitta, a Librino. Già nelle prossime settimane, l’Istituto Pestalozzi si metterà in contatto con Protezione Civile Regionale, Enti Parco, Riserve Marine, Aziende gestori di acqua potabile e impianti delle acque reflue del territorio della Città Metropolitana di Catania, per promuovere convenzioni e accordi istituzionali per garantire alle ragazze e ai ragazzi nel corso degli studi, confronti costanti con i professionisti del settore.

Grazie a questi accordi strategici, gli studenti dell’indirizzo “G.A.R.A.” potranno usufruire di opportunità uniche di apprendimento pratico, programmatico, volte all’ingaggio presso gli Enti e le Aziende leader del settore fin da subito dopo il conseguimento del Diploma.