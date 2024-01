Incidente sulla SS121, scontro tra 3 auto: forti rallentamenti al traffico

Incidente sulla strada statale 121, scontro tra tre auto: soccorsi sul posto e traffico in tilt sul tratto stradale coinvolto.

Un grave incidente stradale è avvenuto nel corso del primo pomeriggio odierno nel Catanese. In particolare, il sinistro si sarebbe verificato sulla strada statale 121, all’altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

A rimanere coinvolte nell’impatto tre vetture. Nella zona dell’incidente si riscontano rallentamenti alla circolazione. Intervenuti sul posto del sinistro i Carabinieri per comprendere la dinamica dell’incidente e gestire le code di auto che si sono create. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per effettuare le operazioni di soccorso. In particolare, sembrerebbero essere presenti quattro ambulanze, anche se non si conoscono ancora le condizioni né il numero di feriti.