Concorsi Sicilia, assunzioni nell’Isola: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: diversi sono i bandi in scadenza per questo mese di Febbraio 2024. Ecco le figure richieste, i giorni di scadenza e come presentare domanda.

Concorsi Sicilia: operai muratori

Nel Comune di Ragusa si cercano operai muratori da inquadrare nell’Area degli Operatori esperti. Si stilerà una graduatoria di durata triennale con il fine di assumere nuove risorse nel settore. Per partecipare sarà necessaria la licenza di scuola media e una qualifica di Operatore esperto. Il bando prevedere una prova d’esame pratica quindi finalizzata alla verifica dell’idoneità alla mansione, ci si assicura che l’operaio sappia usare le macchine operatrici semplici e attrezzature tecniche.

Il termine della domanda è fissato al 13 febbraio 2024 e la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale PA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. A tutti i candidati è richiesto il possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per conoscere i requisiti necessari per presentare domanda e ulteriori dettagli sul bando, leggi l’articolo dedicato al concorso del Comune di Ragusa.

Concorsi Sicilia: dirigente medico

L’azienda sanitaria provinciale di Enna è attualmente alla ricerca di personale per la copertura di cinquantuno posti di dirigente medico, varie discipline, a tempo indeterminato.

Nello specifico si è alla ricerca di:

trenta posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

di dirigente medico di anestesia e rianimazione diciotto posti dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza

dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza tre posti dirigente medico SIAN

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, pena l’esclusione, è fissata per il 18 Febbraio 2024. La domanda dev’essere presentata tramite procedura telematica accedendo all’indirizzo web https://aspenna.selezione e concorsi.it .

Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione potrà essere consultato sul sito web istituzionale dell’Azienda: www.asp.enna.it

Concorsi Sicilia: Ferrovia Circumetnea

20 posti aperti per il concorso Ferrovia Circumetnea, si richiedono figure professionali per inserimenti a tempo indeterminato. Potranno presentare domanda sia i diplomati che i laureati a seconda del concorso. La chiusura delle domande è il 29 febbraio 2024 e per presentare la domanda si dovrà essere in possesso dell’identità digitale SPID e avere un’email PEC.

Di seguito le figure richieste:

1 posto di coordinatore di Ufficio Unità Organizzativa Risorse Umane-Paghe e Contributi;

di coordinatore di Ufficio Unità Organizzativa Risorse Umane-Paghe e Contributi; 3 posti di Addetto all’esercizio;

di Addetto all’esercizio; 1 posto di Coordinatore di Ufficio Protocollo-Archivio-Servizi Ausiliari;

di Coordinatore di Ufficio Protocollo-Archivio-Servizi Ausiliari; 1 posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica Unità Orginazzativa Negoziale-Acquisti-Gestione Scorte;

di Capo Unità Organizzativa Tecnica Unità Orginazzativa Negoziale-Acquisti-Gestione Scorte; 9 posti di Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area civile (concorso esclusivo per laureati in ingegneria e architettura);

di Specialista Tecnico Ingegnere/Architetto Area civile (concorso esclusivo per laureati in ingegneria e architettura); 4 posti di Specialista Tecnico Ingegnere Area Tecnologie;

di Specialista Tecnico Ingegnere Area Tecnologie; 1 posto di Specialista Amministrativo Unità Organizzativa Contabilità-Bilancio-Controllo di Gestione.

Ulteriori dettagli potranno essere consultati presso il portale inPA e sul sito della Ferrovia Circumetnea.

Dopo una preselezione, si dovranno affrontare prove orali e scritte e pagare una tassa di 15 euro.

Per conoscere i requisiti necessari per presentare domanda e ulteriori dettagli sul bando, leggi l’articolo dedicato al concorso della Ferrovia Circumetnea.