Concorso Allievi Marescialli Carabinieri: bando per diplomati

Concorso Allievi Marescialli Carabinieri: indetto il bando per più di 600 risorse nel ruolo di ispettori dell'Arma.

Concorso Allievi Marescialli Carabinieri: il nuovo bando del Ministero della Difesa è rivolto a militari e civili . I prescelti frequenteranno il corso di formazione triennale (2024/2027) presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. Le domande di ammissione hanno il loro termine di scadenza entro e non oltre il 2 marzo 2024. Di seguito, i dettagli del concorso.

Concorso Allievi Marescialli Carabinieri: requisiti

Il bando, come già anticipato, mira a un corso di formazione triennale per il ruolo di ispettori dell’Arma. Su 626 vincitori, 26 saranno formati nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare. All’atto della presentazione della domanda, i candidati possono esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nella specializzazione.

I requisiti sono diversi a seconda se il candidato sia un civile o un militare. Al momento della presentazione della domanda per civili è necessario che:

abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni.

e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2023 – 2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso all’università;

che dia accesso all’università; godano dei diritti civili e politici;

non siano stati condannati per delitti non colposi;

non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri;

siano in possesso di condotta incensurabile;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

Per i requisiti necessari ai militari si rimanda al bando integrale, disponibile sul sito del Ministero della Difesa.

Concorso Allievi Marescialli Carabinieri: la selezione

La selezione per accedere al corso di formazione consta di ben 7 passaggi, la sede delle prove sarà Roma tra marzo e settembre 2024. Ecco quali sono:

prova preliminare prova scritta di conoscenza della lingua italiana provo di efficienza fisica accertamento psico-fisico accertamenti attitudinali prova orale prova di lingua straniera (facoltativa)

Per il dettaglio delle prove, i manuali di preparazione e la riserva dei posti si rinvia al bando del Ministero della Difesa.

Concorso Carabinieri: come presentare la domanda

La procedura è aperta dal giorno 2 febbraio 2024 fino al giorno 2 marzo 2024. Sarà necessario possedere credenziali SPID con livello di sicurezza 2. Durante la procedura i candidati dovranno caricare una fototessera in formato digitale. Sono inoltre tenuti a indicare due indirizzi e-mail validi: