Concorso Ministero Economia 2024, assunzioni anche per diplomati: i bandi

Nuovi bandi di concorso per posti a tempo indeterminato al Ministero dell'Economia (MEF), ecco cosa c'è da sapere per candidarsi

Concorso Ministero Economia 2024: se si è mai desiderato lavorare in uno dei ministeri più importanti d’Italia, questo è il momento giusto. A breve, è prevista la pubblicazione di bandi di concorso per un buon numero di posti di lavoro a tempo indeterminato, sia per laureati che per diplomati.

Ecco nei dettagli quali saranno i posti di lavoro a bando a breve.

Concorsi Ministero Economia 2024: numero dei posti previsti

Sono il Decreto Milleproroghe 2024 e il DPCM 10 novembre 2024 a fornire qualche informazione sulle centinaia di nuove assunzioni previste nel piano del MEF e sui bandi che a breve verranno pubblicati:

il Decreto Milleproroghe proroga al 2024 le autorizzazioni per il Ministero dell’Economia ad assumere personale per la Ragioneria Generale dello Stato, per un totale di 90 posti .

le autorizzazioni per il Ministero dell’Economia ad assumere personale per la Ragioneria Generale dello Stato, per un totale di . Il DPCM del 10 novembre, invece, autorizza circa 6500 assunzioni presso diversi Ministeri ed enti, tra cui il MEF, che potrà reclutare 280 unità di personale.

Alcuni posti sono già stati autorizzati per lo scorso anno, ma non sono stati coperti. Per reclutare il personale da assumere, il Ministero dell’Economia è autorizzato ad indire nuovi bandi di concorso anche senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità.

Concorsi Ministero Economia 2024: le posizioni aperte

Concorso MEF per 50 unità di Area III, posizione economica F1, da destinare alla Ragionerie Generale dello Stato per il rafforzamento delle articolazioni territoriali;

di Area III, posizione economica F1, da destinare alla Ragionerie Generale dello Stato per il rafforzamento delle articolazioni territoriali; Concorso MEF per 40 unità Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale;

Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria Generale dello Stato, inclusi l’Unità di missione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale; Concorsi MEF per 280 unità da inquadrare nell’Area degli Assistenti.

Concorsi Ministero Economia 2024: svolgimento concorsi

I nuovi concorsi MEF si svolgeranno secondo le nuove procedure previste dalla Riforma sui concorsi, di recente approvazione: si svolgeranno secondo una modalità semplificate e con l’ausilio di strumenti informatici, anche da remoto, ma sarà possibile effettuare solo una prova scritta per le procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2026.