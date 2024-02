Concorso Polizia di Stato, assunzioni anche in Sicilia: i bandi

Concorso Polizia di Stato: previsti 3 bandi per l'assunzione di varie figure. Posti disponibili anche in Sicilia.

Concorso Polizia di Stato: in totale sono disponibili 23 posti di lavoro tra psicologi, biologi e chimici. La data per la scadenza per la presentazione delle domande è il 4 Marzo. Di seguito i dettagli.

Concorso Polizia di Stato: posti disponibili e requisiti

Nello specifico i posti da ricoprire sono i seguenti e sono divisi in 3 diversi bandi:

12 posti per commissari tecnici psicologi;

posti per 8 posti per commissari tecnici biologi;

posti per 3 posti per commissari tecnici chimici.

Annoverando un totale di 23 posti disponibili. I requisiti specifici richiesti variano a seconda del bando. Ecco, invece, di seguito, i requisiti generali per poter partecipare:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver compiuto il 32 esimo anno di età, salvo casi specifici indicati nei bandi;

possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritti per l’accesso alla carriera nella Polizia di Stato.

Concorso Polizia di Stato: requisiti specifici

Quelli riportati di seguito sono i requisiti specifici del ruolo da ricoprire.

Commissari Tecnici Psicologi:

Laurea in Psicologia secondo l’ordinamento e classi indicate nel bando;

abilitazione all’esercizio della professione di psicologo, con l’indicazione della data del conseguimento;

inscrizione nella sezione A dell’albo professionale degli psicologi o aver presentato domanda di iscrizione.

Commissari Tecnici Biologi:

laurea in Biologia o Biotecnologie secondo l’ordinamento e classi riportate nel bando;

abilitazione all’esercizio della professione di biologo;

iscrizione nella sezione A dell’albo professionale dei biologi o aver presentato domanda di iscrizione.

Commissari Tecnici Chimici:

Laurea in Chimica o Farmacia secondo l’ordinamento e classi riportate nel bando

abilitazione all’esercizio della professione di chimico

iscrizione nella sezione A settore Chimica dell’albo professionale dei chimici e dei fisici o aver presentato domanda di iscrizione

Come si svolgono le selezione

Le selezioni dei concorsi si svolgeranno iniziando con una prova preselettiva, accertamenti psico-fisici, accertamenti attitudinali, due prove scritte, una prova orale e una valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove precedenti.

Nello specifico si segnala che la prova preselettiva avrà luogo nell’ ipotesi in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50 volte il numero dei posti messi a concorso e non inferiore a 3 mila.

La domanda per essere ammessi ai concorsi per Commissari tecnici della Polizia di Stato deve essere compilata e inviata entro il 4 marzo 2024 e solo esclusivamente online.