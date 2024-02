Corsi gratuiti per disoccupati in Sicilia: nuove opportunità in arrivo

Opportunità per chi è in cerca di occupazione e desidera ottenere delle qualifiche. La Regione ha pubblicato un catalogo di corsi gratuiti.

La regione Sicilia ha, recentemente, pubblicato un catalogo di corsi gratuiti per il conseguimento di qualifiche professionali che saranno erogati da circa 300 enti in tutto il territorio.

L‘assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha dichiarato: “L’obiettivo è accrescere l’occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l’aggiornamento di conoscenze e abilità. Infatti — continua –, l’offerta del catalogo è stata definita in relazione ai fabbisogni del mercato del lavoro emersi negli ultimi anni ed è finalizzata all’acquisizione di nuove competenze coerenti con i profili professionali maggiormente richiesti, secondo le ultime rilevazioni della banca dati Excelsior. Percorsi che comprendono tutte le aree professionali previste dal repertorio delle qualificaizoni della Regione Siciliana”.

I corsi sono parte del programma Fondo sociale europeo Plus. I corsi sono aperti a tutti i residenti o domiciliati in Sicilia attualmente non occupati, prevedono il riconoscimento si un’ indennità di 5 euro giornalieri e la loro durata sarà correlata al numero di ore indicate nello specifico sul sito fse.regione.sicilia.it.