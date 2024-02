Concorsi Sicilia: Università e Asp assumono

Concorsi Sicilia: le università di Catania e Palermo assumono, così come l'Asp di Enna. Come partecipare? Di seguito i dettagli al riguardo.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo assume

L’Università di Palermo ha avviato una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 14 posti di Tecnico informatico, categoria C – posizione economica C1 – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’ammissione alla selezione pubblica di cui all’art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado e possesso di certificazione ICDL Full Standard o EIPASS ;

; età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell’ Unione europea o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

o dichiarazione di essere familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica all’impiego;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva per i nati fino al 1985;

non avere riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscono la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Si ricorda che la scadenza è prevista per giorno 22/02/2024.

Concorsi Sicilia: Università di Catania

L’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Nello specifico:

Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; settore concorsuale 06/D4 – Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente ;

; Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; settore concorsuale: 06/F2 – Malattie apparato visivo; settore scientifico-disciplinare: MED/30 Malattie apparato visivo ;

; Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche; settore concorsuale: 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio; settore scientifico-disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare ;

; Dipartimento: Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche: Settore concorsuale: 06/E2 – Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia; settore scientifico-disciplinare MED/24 Urologia ;

; Dipartimento: Ingegneria civile e architettura; Settore concorsuale: 09/B1 – Tecnologie e sistemi di lavorazione; settore scientifico-disciplinare: ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione ;

; Dipartimento: Ingegneria elettrica, elettronica e informatica; Settore concorsuale: 09/E3 – Elettronica; settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 Elettronica ;

; Dipartimento: Scienze del farmaco e della salute; settore concorsuale: 03/D2 – Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali;

settore scientifico-disciplinare CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo ;

settore scientifico-disciplinare CHIM/09 ; Dipartimento: Scienze del farmaco e della salute; settore concorsuale: 05/E1 – Biochimica generale; settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica ;

; Dipartimento: Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie; avanzate G.F. Ingrassia; settore concorsuale: 06/C1 – Chirurgia generale;

settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale ;

settore scientifico-disciplinare MED/18 ; Dipartimento: Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate G.F. Ingrassia; settore concorsuale: 06/M2 – Medicina legale e del lavoro; settore scientifico-disciplinare: MED/43 Medicina legale ;

; Dipartimento: Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate G.F. Ingrassia; settore concorsuale: 06/M1 – Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica; settore scientifico-disciplinare: MED/42 Igiene generale e applicata ;

; Dipartimento: Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate G.F. Ingrassia; settore concorsuale: 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia; settore scientifico-disciplinare: MED/15 Malattie del sangue.

Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a leggere il bando.

Concorsi Sicilia: Asp di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquantuno posti a tempo indeterminato di dirigente medico, e specificatamente:

30 posti dirigente medico di anestesia e rianimazione;

18 posti dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza;

3 posti dirigente medico SIAN.

Si ricorda che la scadenza per la candidatura è prevista per il 18 febbraio.