Concorso Marina Militare 2024: requisiti e come fare domanda

Concorso Marina Militare 2024: è stato pubblicato un nuovo bando per assumere personale Ufficiale. Tutte le informazioni su requisiti e date.

Concorso Marina Militare 2024: un nuovo bando è stato pubblicato per aumentare il personale della forza armata. Nello specifico, si tratta di un concorso per Ufficiali in servizio permanente aperto a vari ruoli. Ecco tutte le informazioni in merito ai requisiti, posti e come fare domanda per il concorso Marina Militare 2024.

Concorso Marina: posti disponibili

Il concorso per la Marina Militare 2024 prevede un bando con 38 posti disponibili. Nello specifico, si tratta di 5 procedure concorsuali, elencate di seguito:

n. 6 Sottotenenti Di Vascello Del Corpo Del Genio Della Marina;

n. 21 Sottotenenti Di Vascello Del Corpo Del Genio Della Marina Per Specialità Armi Navali, Da Impiegare Nei Domini Cyber E Spazio Della Difesa;

n. 3 Ufficiali Del Corpo Sanitario Militare Marittimo – Medici;

; n. 3 Sottotenenti Di Vascello Del Corpo Di Commissariato Militare Marittimo;

n. 5 Sottotenenti Di Vascello Del Corpo Delle Capitanerie Di Porto.

Concorso Marina Militare 2024: requisiti

Per il concorso Marina Militare sono previsti diversi requisiti, divisi tra generali e specifici. Di seguito, i requisiti generali:

non abbiano superato il giorno di compimento del:

1) 40° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Esercito, della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento;

2) 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Arma dei Carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma dei Carabinieri;

3) se non appartenenti alle predette categorie:

– 38° anno di età per i 2 posti a concorso di cui all’art. 1 del bando, comma 1, lettera c), numero 1);

– 35° anno di età per i restanti posti a concorso;

godano dei diritti civili e politici;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;

se concorrenti di sesso maschile , non siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile;

, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a prestare servizio sostitutivo civile; non siano stati condannati per delitti non colposi;

se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;

non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Invece, per quanto riguarda i requisiti specifici, si tratta per lo più delle classi di laurea ammesse ai concorsi. Per poterli visionare, si consiglia di controllare il bando integrale per ogni posizione.

Concorso Marina Militare: domanda

Per presentare la domanda per il concorso Marina Militare 2024, è necessario candidarsi entro il 9 marzo 2024. La candidatura va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei concorsi online del Ministero della Difesa. Per tutte le altre informazioni più dettagliate, si rimanda alla lettura del bando integrale.