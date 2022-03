Concorsi Sicilia: assunzioni negli ospedali e nei Comuni

Concorsi Sicilia 2022: dagli ospedali ai Comuni sono tantissime le opportunità lavorative per coloro alla ricerca di un impiego. I bandi più interessanti.

Concorsi Sicilia: tanti i concorsi nell’Isola, dalle strutture ospedaliere alle amministrazioni comunali. Al momento, sono diverse le opportunità di lavoro nel settore pubblico per diverse tipologie di figure professionali.

Di seguito, una selezione dei bandi più interessanti e in scadenza.

Concorsi Sicilia: l’Ospedale San Marco di Catania assume

Tra i concorsi più interessanti e in scadenza il 7 aprile 2022, c’è quello che riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. L’obiettivo del bando è la copertura a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.

Le Asp di Messina, Palermo, Ragusa e Trapani assumono anche. La scadenza per la presentazione della domande è fissata sempre per il 7 aprile 2022.

A Messina è stato indetto un concorso per la copertura di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di anestesia e rianimazione, per il Presidio ospedaliero di Patti.

A Palermo, invece, sono disponibili i seguenti posti: 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale; 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico; 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico.

A Ragusa indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per mezzo del quale di mira a coprire posti della dirigenza medica, per varie discipline. Anche a Trapani è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa.

Diversi Comuni in provincia di Catania stanno assumendo. Nella città di Catania si cercano 2 posti di istruttore direttivo di ragioneria (cat. D).

Nel Comune di Aci Castello, inoltre, è indetta una procedura di selezione pubblica per titoli, per assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato di 8 vigili stagionali, di categoria C.

Anche nel Messinese, nel Comune di Brolo, si cerca nuovo personale. L’offerta riguarda, in particolare, un contratto di lavoro a tempo determinato part-time per 10 figure professionali di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 – CCNL.