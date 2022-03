Concorsi Sicilia, assunzioni in ospedali e ASP: i dettagli

Concorsi Sicilia 2022: disponibili nuovi bandi da considerare. Si assume presso ASP e ospedali dell'Isola: ecco i principali dettagli sulle ultime opportunità.

Concorsi Sicilia: nuova Gazzetta Ufficiale (dell’8 marzo 2022), nuove opportunità lavorative. Sono molteplici i bandi appena pubblicati: questi riguardano Asp e ospedali in diverse parti dell’Isola. Di seguito le principali informazioni.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania

Il primo tra i nuovi concorsi Sicilia riguarda l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania: è stata indetta una procedura concorsuale in epigrafe, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica.

Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione, telematicamente (per mezzo della specifica applicazione informatica disponibile sul sito dell’Azienda) entro il 7 aprile 2022.

Per ulteriori informazioni si consiglia anche di consultare il bando integrale, presenta all’interno del sito dell’Azienda.

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina

Indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, volto al conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa di anestesia e rianimazione, per il Presidio ospedaliero di Patti.

In questo specifico caso le domande andranno redatte in carta semplice, corredate dai documenti prescritti e presentate entro e non oltre il 7 aprile 2022.

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

I concorsi Sicilia non sono finiti qui. Anche l’Azienda Sanitaria di Palermo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura dei seguenti posti:

1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale ;

posto di ; 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico;

posto di 1 posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere elettrico.

La domanda di partecipazione andrà inviata telematicamente, per mezzo dell’apposita applicazione informatica disponibile sul sito dell’ASP di Palermo, entro e non oltre il prossimo 7 aprile 2022.

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Scade sempre il 7 aprile il nuovo bando dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa: è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per mezzo del quale di mira a coprire posti della dirigenza medica, per varie discipline.

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

L’ultimo tra i nuovi concorsi Sicilia riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Figura in Gazzetta un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa. Si mettono a disposizione, in particolare:

1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Trapani-Salemi;

U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Trapani-Salemi; 1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Malattie dell’apparato respiratorio del P.O. di Trapani-Salemi;

posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Malattie dell’apparato respiratorio del P.O. di Trapani-Salemi; 1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Trapani-Salemi;

posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Trapani-Salemi; 1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Medicina generale con lungodegenza del P.O. di Castelvetrano;

posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. di Medicina generale con lungodegenza del P.O. di Castelvetrano; 1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Cure primarie;

1 posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Integrazione socio sanitaria;

posto di direttore di struttura complessa per la U.O.C. Integrazione socio sanitaria; 1 posto di direttore veterinario di struttura complessa per la U.O.C. Sanita’ animale.

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, andranno inviate entro e non oltre il 7 aprile 2022.

Anche per ottenere ulteriori informazioni circa i concorsi relative alle ASP si consiglia di consultare i bandi integrali.