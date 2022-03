Lavoro Catania, da Primark a Pandora: le nuove offerte

Lavoro Catania: sono state pubblicate, sui siti delle rispettive aziende, nuove allettanti offerte di lavoro. Ecco i dettagli su requisiti, e non solo.

Lavoro Catania: con il mese di marzo spuntano, per chi è alla ricerca di un nuovo impiego, nuove opportunità. Più in particolare, diverse aziende operanti nel territorio di Catania sono alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Quali sono le posizioni aperte? E quali i requisiti?

Offerte lavoro Catania: HR retail recruiter specialist per Eurospin

L’azienda italiana Eurospin, catena di supermercati nata nel 1993 e ormai diffusa tanto nel territorio italiano quanto in quello estero, è alla ricerca di un nuovo HR retail recruiter specialist per la propria sede di Catania. Come spiegato nell’annuncio, il candidato ideale “si occuperà della gestione dell’intero processo di Ricerca e Selezione relativo all’area vendite, e dovrà garantire l’accuratezza dei processi di recruitment, nel rispetto delle tempistiche e degli standard aziendali”.

Tra i requisiti richiesti dall’azienda, “rappresenta requisito indispensabile una precedente esperienza lavorativa in Agenzie per il Lavoro, Società di Consulenza o Aziende”, che si “abbia un percorso professionale all’interno di un ambiente dinamico con volumi di recruiting significativi e un background universitario magistrale, la disponibilità a trasferte frequenti”, infine, “una spiccata capacità di relazione interpersonale in contesti diversificati, ottime capacità organizzative, un approccio proattivo, flessibilità e autonomia”.

Lavoro Catania: Sales Associate per Pandora

Pandora, ditta danese specializzata nei conosciutissimi gioielli omonimi, è alla ricerca, per la sede di Etnapolis, sita a Belpasso, di un sales associate da inserire part time nel proprio organico. Tra le competenze richieste dall’azienda, che offre un contratto di 20 ore settimanali su turni, il candidato ideale dovrà dimostrare:

conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario ;

; esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela;

o di assistenza alla clientela; di possedere un diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore;

o titolo superiore; conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ;

; elevata predisposizione, infine, all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline.

Le candidature andranno presentate entro il prossimo 7 aprile.

Lavoro Catania: Department Manager per Primark

L’azienda irlandese Primark, da poco giunta a Catania, presso il Centro Sicilia, con il primo store del Sud Italia, è alla ricerca di un Department Manager da inserire, full time, nella neonata sede della provincia etnea. Tra i requisiti richiesti, figurano:

dinamicità e proattività ;

; esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

nel mondo Retail/GDO; esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team ;

; disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale, con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali sono presenti punti vendita.

Per maggiori informazioni, si consiglia si consultare nel dettaglio l’offerta lavorativa, presente alla sezione “careers” del sito dell’azienda.