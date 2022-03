Concorsi Sicilia 2022: si assume nei Comuni e nelle ASP

Concorsi Sicilia 2022: sono diversi i bandi ancora attivi, alcuni sono in fase di scadenza e quindi resta solo poco tempo per potersi candidare alle offerte.

Concorsi Sicilia 2022: ci sono ancora diversi bandi attivi al momento ai quali è possibile partecipare per concorrere ai posti banditi. Infatti, le opportunità di lavoro nel settore pubblico sul territorio siciliano sono varie sia per requisiti che per aree di impiego. Dal campo sanitario, come il lavoro nelle ASP siciliane, a quello dell’assistenza ai cittadini o della sicurezza. Ecco dunque quali sono le principali offerte attive al momento per quanto riguarda i concorsi Sicilia 2022.

Concorsi Sicilia 2022: lavorare nelle ASP siciliane

Le Aziende Sanitarie Provinciali sono tra quelle realtà che offrono spesso nuove possibilità di impiego, e quelle siciliane non fanno eccezione. Al momento quelle che ricercano personale sono l’ASP di Palermo e quella di Enna, con i termini spiegati di seguito.

ASP Palermo

L’Azienda Sanitaria Provinciale del capoluogo siciliano è alla ricerca di diverse figure da inquadrare al suo interno. In particolar modo, si ricercano 21 dirigenti medici in varie discipline, quali pediatria, neonatologia, anatomia patologica e patologia clinica.

Per poter concorrere è necessario il possesso della laurea in Medicina con le specializzazioni essenziali. Infine, la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata per via telematica entro il termine del 17 marzo 2022, mentre per ulteriori informazioni si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

ASP Enna

Scade invece il 13 marzo 2022 il termine per la presentazione delle domande per l’ASP di Enna. Anche in questo caso si potrà effettuare la procedura solo per via telematica e sarà necessario allegare il curriculum formativo e professionale, oltre ai certificati che attestano i crediti formativi, alle eventuali pubblicazioni edite a stampa e alla ricevuta di pagamento della tassa di concorso.

Si ricorda che l’azienda è alla ricerca di 5 collaboratori professionali in qualità di assistenti sociali. Per maggiori informazioni in merito a questo concorso, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Concorsi Sicilia 2022: Comune di Brolo

La ricerca di assistenti sociali non sembra essere una attuale necessità della sola ASP di Enna. Infatti, anche il Comune di Brolo (ME) è alla ricerca di 10 unità da inquadrare come tali.

Si ricorda che la domanda va presentata entro il 12 marzo 2022 scegliendo una delle seguenti modalità:

a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.brolo.me.it;

all’indirizzo protocollo@pec.comune.brolo.me.it; a mezzo raccomandata A/R ;

; presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Brolo.

Per maggiori informazioni in merito ai requisiti e alla valutazione finale, si suggerisce di prendere visione del bando integrale.

Concorsi Sicilia 2022: Comune di Aci Castello

Infine, per quanto riguarda il comune di Aci Castello, è stato indetto un bando per assumere 8 agenti di Polizia Municipale a tempo indeterminato e con posizione economico C1.

In questo caso, la domanda di partecipazione va inviata entro il 28 marzo 2022 attraverso una delle seguenti procedure:

direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione;

a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it;

tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In conclusione, si ricorda di accertare il possesso dei requisiti ed eventuali necessarie informazioni aggiuntive attraverso la lettura del bando integrale.