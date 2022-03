Concorsi Sicilia: nuove assunzioni nelle ASP e nei Comuni

Concorsi Sicilia nelle ASP dell'Isola e in vari Comuni: ecco tutte le informazione relative ai bandi già pubblicati, quelli in scadenza e quelli in arrivo.

Concorsi Sicilia: tantissime le opportunità di trovare un impiego nell’Isola per laureati e diplomati. Ecco un elenco di tutti i bandi attivi e in arrivo in diversi settori: dalla sanità alle amministrazioni comunali.

Concorsi Sicilia: 17.000 posti nelle ASP

Si attendono i nuovi bandi per le assunzioni nelle ASP della Sicilia: la maggior parte dei nuovi concorsi verrà bandita nel corso del 2022. I nuovi concorsi in arrivo per le assunzioni nella Sanità della regione Sicilia sono finalizzati al reclutamento dei seguenti profili professionali: 4.373 infermieri; 1.204 tecnici; 1.440 amministrativi; 4.708 medici; 698 dirigenti medici; 3.048 Operatori Socio Sanitari e categorie assimilabili; 313 dirigenti per i PTA (Presidi Territoriali di Assistenza, strutture simili a Pronto Soccorso); 590 fisioterapisti.

Concorsi Sicilia nei Comuni

Tantissimi i comuni che assumono in Sicilia. Nel Catanese, opportunità nel comune di Trecastagni, Acicastello, Catania; nel Messinese assunzioni a Brolo e Venetico; mentre nel Trapanese si cerca personale a Salemi.

ASP di Enna cerca personale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è alla ricerca di 5 collaboratori professionali – assistenti sociali, a cui offrire un contratto a tempo indeterminato. La procedura selettiva comprenderà, oltre la valutazione dei titoli, tre prove d’esame (una scritta, una pratica ed una orale).

Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre il 13 marzo 2022, in via telematica e presentando la seguente documentazione: curriculum formativo e professionale; attestati che riconoscano crediti formativi; ricevuta del pagamento della tassa concorsuale di € 10,00; pubblicazioni edite a stampa utili ai fini del punteggio in graduatoria.

Concorsi Sicilia: bando RAP Palermo

Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi per l’igiene ambientale, l’azienda del capoluogo siciliano Risorse Ambientali Palermo (RAP) ha avviato l’iter per la selezione di nuovi operai. Si cercano ben 106 nuovi operatori appartenenti alla categoria J da destinare alla raccolta dei rifiuti urbani, che verranno inseriti nell’organico RAP a tempo indeterminato.

Il bando sarà pubblicato a breve sul sito web dell’azienda palermitana, nella sezione selezione del personale dell’amministrazione trasparente. L’avviso apparirà nell’area del reclutamento delle risorse umane.

ASP di Palermo: assunzioni

Un altro concorso pubblico, per titoli ed esami, è quello dell’ASP di Palermo, rivolto alla copertura di 21 posti di dirigente medico in varie discipline. I posti disponibili sono: 3 posti di dirigente medico di pediatria; 12 posti di dirigente medico di neonatologia; 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica; 5 posti di dirigente medico di patologia clinica.

Per ogni disciplina citata è richiesta la laurea in Medicina con specializzazioni adeguate alla posizione. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata in via telematica pena l’esclusione del concorso entro e non oltre il 17 marzo 2022.