Concorsi Sicilia, dalle università agli ospedali: i bandi nuovi e in scadenza

Concorsi Sicilia 2022: tra bandi nuovi e in scadenza, si contano numerose opportunità lavorative. Quali? Di seguito i principali dettagli, utili agli interessati.

Concorsi Sicilia 2022: Catania, Messina, Palermo e Trapani sono le aree siciliane che in questo momento offrono ottime opportunità lavorative presso alcune delle loro strutture. Perché non dare un’occhiata e magari candidarsi? Ecco le informazioni principali su bandi in scadenza e gli ultimi resi pubblici.

Concorsi Sicilia in scadenza

Tra i bandi in scadenza nella Gazzetta Ufficiale c’è quello dell’Azienda Sanitaria provinciale di Trapani, indetto il 4 febbraio ed in scadenza domenica 6 marzo 2022.

Si tratta di un avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale (con priorità per la mobilità regionale) per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale. Si punta alla copertura di:

6 posti di assistente sanitario , categoria D;

, categoria D; 100 posti di C.P.S. infermiere , categoria D;

, categoria D; 10 posti di ausiliario specializzato, categoria A.

Le domande per partecipare al bando devono essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica (all’indirizzo web https://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni).

L’altro bando in scadenza è quello dell’Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale Civico Di Cristina-Benfratelli di Palermo. In particolare, si fa riferimento al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di nefrologia abilitata ai trapianti.

Le istanze di partecipazione, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, dovranno essere inoltrate al legale rappresentante dell’Azienda ospedaliera Civico – Di Cristina – Benfratelli – P.le N. Leotta n. 4/a- 90127 Palermo ed essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pena esclusione, entro il 10 marzo.

Concorsi Sicilia: i bandi dell’Università di Messina

L’1 marzo 2022, in Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due diversi bandi dall’Università di Messina. Sono state indette le procedure selettive di valutazione comparativa per la chiamata in ruolo di nove professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:

Dipartimento di civiltà antiche e moderne : settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia – settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 – Storia della filosofia antica – N. 1 posto;

: settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia – settore scientifico-disciplinare M-FIL/07 – Storia della filosofia antica – N. 1 posto; Dipartimento di civiltà antiche e moderne : settore concorsuale 10/A1 – Archelogia – settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 – Archeleogia cristiana e medievale: N.1 posto;

: settore concorsuale 10/A1 – Archelogia – settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 – Archeleogia cristiana e medievale: N.1 posto; Dipartimento di giurisprudenza : settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato – settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato – N.1 posto;

: settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato – settore scientifico-disciplinare IUS/02 – Diritto privato comparato – N.1 posto; Dipartimento di ingegneria : settore concorsuale 09/G1 – Automatica – settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 – Automatica – N.1 posto;

: settore concorsuale 09/G1 – Automatica – settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 – Automatica – N.1 posto; Dipartimento di medicina clinica e sperimentale : settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa – settore scientifico-disciplinare MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa – N.1 posto;

: settore concorsuale 06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa – settore scientifico-disciplinare MED/34 – Medicina fisica e riabilitativa – N.1 posto; Dipartimento di medicina clinica e sperimentale : settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – N.1 posto;

: settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – N.1 posto; Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva “G. Barresi”: settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile – N.1 posto;

“G. Barresi”: settore concorsuale 06/G1 – Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile – settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile – N.1 posto; Dipartimento di scienze veterinarie : settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo – settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale – N.1 posto;

: settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed estimo – settore scientifico-disciplinare AGR/01 – Economia ed estimo rurale – N.1 posto; Dipartimento di scienze veterinarie: settore concorsuale 07/B1 – Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – settore scientifico-disciplinare AGR/04 – Orticoltura e floricoltura – N.1 posto.

L’altro bando che riguarda la stessa Università di Messina ha come obiettivo l’assunzione di cinque professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. In particolare:

Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali : settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – settore scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia – N.1 posto;

Dipartimento di scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali : settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche – N.1 posto;

: settore concorsuale 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche – settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche – N.1 posto; Dipartimento di scienze politiche e giuridiche : settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee – settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa – N.1 posto;

: settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee – settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa – N.1 posto; Dipartimento di scienze politiche e giuridiche : settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale – settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale – N.1 posto;

: settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale – settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale – N.1 posto; Dipartimento di scienze veterinarie: settore concorsuale 07/C1 – Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi – settore scientifico-disciplinare AGR/10 – Costruzioni rurali e territorio agroforestale – N.1 posto.

Assunzioni a Catania: i nuovi bandi

All’interno della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilian spiccano anche interessanti offerte lavoro Catania. L’edizione del 25 febbraio propone diverse offerte di concorsi Catania. In particolare, l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

La domanda di partecipazione, deve essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta ed essere rivolta al direttore generale dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, con sede in Catania, via Messina n. 829 – C.A.P. 95126, e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti dal bando.

Anche l’Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico – S. Marco cerca personale. Più specificatamente i posti che offre sono:

5 posti di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ;

; 5 posti di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio.

Entrambi i bandi scadono il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei rispettivi bandi in Gazzetta Ufficiale: per ulteriori informazioni si consiglia di consultare i testi integrali.