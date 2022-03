Concorsi Agenzia delle Entrate: in arrivo 2660 assunzioni

Concorsi Agenzia delle Entrate: 2660 assunzioni in arrivo. Di seguito tutti i bandi di concorso previsti per l'anno 2022.

Concorsi Agenzia delle Entrate: sono in arrivo nuovi bandi di concorso per l’assunzione di diplomati e laureati. I bandi sono finalizzati alla copertura di 2660 posti di lavoro suddivisi tra funzionari e assistenti.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2022

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, infatti, tramite un avviso il programma dei concorsi che usciranno nel 2022. Sulla base del piano triennale dei fabbisogni di personale, l’ente intende indire nuove selezioni pubbliche per reclutare 2660 risorse da assumere.

Nello specifico si tratta di concorsi per laureati e diplomati a seconda del profilo professionale e della mansione da eseguire. Le procedure concorsuali saranno avviate in due tranche differenti, entro giugno 2022 ed entro dicembre 2022.

I concorsi Agenzia delle Entrate saranno banditi per tempo per permettere ai potenziali candidati di prepararsi e venire a conoscenza delle prove per preparasi in tempo al concorso.

Concorsi primo semestre 2022

Concorso per 100 funzionari tecnici

Per poter prendere parte a tale concorso si deve essere iscritti all’alvo degli ingegneri o degli architetti. Le materie d’esame saranno:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario;

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Concorso per assistenti tecnici

Per poter prendere parte a tale concorso si deve essere geometra o perito industriale. Le materie d’esame saranno:

Geodesia, Topografia e Cartografia;

Scienza e tecnica delle costruzioni;

Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

Normativa in materia di Catasto;

Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

Elementi di diritto amministrativo;

Elementi di diritto tributario;

Concorsi secondo semestre

Concorsi Agenzia delle Entrate per 2000 funzionari tributari

Per poter prendere parte a tale bando si deve essere in possesso di una laurea in materie giuridico-economiche. Le materi d’esame saranno:

Diritto tributario;

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Contabilità aziendale;

Organizzazione e gestione aziendale;

Scienza delle finanze;

Elementi di statistica.

Concorso per 60 assistenti informatici

Per poter prendere parte a tale concorso si dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le modalità d’esame riguarderanno le seguenti materie:

Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation (sistema operativo MS Windows e Suite MS Office);

Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di base);

Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica;

Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e risoluzione incidenti.

Per maggiori informazioni si dovrà attendere la pubblicazione ufficiale dei bandi.