Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni: opportunità anche nel Catanese

Concorsi Sicilia: diversi Comuni dell'Isola tornano ad assumere. Quali figure si ricercano e dove, di preciso? Di seguito i più allettanti bandi resi pubblici.

Concorsi Sicilia: la pubblicazione di una nuova Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana rappresenta sempre una nuova speranza per chi desidera trovare un impiego. Di fatto sono numerosi i bandi presenti: i più saranno lieti di sapere che è possibile trovare un impiego anche nel proprio Comune di residenza. Di seguito le più allettanti offerte di lavoro.

Concorsi Sicilia: i Comuni assumono

Dal Catanese al Trapanese: i Comuni che assumono si trovano in ogni parte della Sicilia. Ma quali figure si ricercano?

Nel Catanese

Comune di Trecastagni

In cerca di offerte lavoro Catania? Diversi Comuni della provincia assumono: tra tutti anche Trecastagni. È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di istruttore tecnico (geometra), categoria giuridica C. Si assume a tempo indeterminato e parziale (18 ore).

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare l’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio on line e all’interno del sito web del Comune.

Comune di Aci Castello

Ad Aci Castello si assume, per mezzo di una selezione pubblica per titoli, 8 vigili stagionali (categoria C) per quattro mesi.

L’avviso integrale e il modello di domanda di ammissione sono disponibili all’albo pretorio on line del Comune di Aci Castello, oltre che all’interno del sito web.

Città metropolitana di Catania

All’interno della stessa Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio figura anche un avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di 2 posti di istruttore direttivo di ragioneria (cat. D). Si assume a tempo pieno ed indeterminato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta.

Per saperne di più occorrerà consultare il testo integrale del bando, pubblicato anche nel sito istituzionale dell’Ente.

Nel Messinese

Comune di Brolo

La prima offerta di lavoro riguarda il Comune di Brolo. È stata indetta una selezione, per titoli e colloquio, volta all’assunzione a tempo determinato e con contratto part-time di 10 assistenti sociali.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando integrale, presente all’interno del sito istituzionale del Comune di Brolo.

Comune di Venetico

Anche il Comune di Venetico assume. Con l’obiettivo di offrire nuovi posti di lavoro è stato indetto un concorso, per titoli ed esami e/o prova d’idoneità. Messi a disposizione 8 posti in totale, così suddivisi:

4 posti di cat. C;

4 posti di cat. C; 3 posti di cat. B;

1 posto di cat. A;

Si ricercano vari profili professionali ma 7 posti sono riservati alla stabilizzazione di personale precario (LSU).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Venetico (via Roma – 98040 – Venetico) , entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando integrale, presente insieme al modello di domanda anche all’interno del sito istituzionale del Comune in questione.

Nel Trapanese

Comune di Salemi

Indetto un concorso destinato alla copertura di:

2 posti di operaio ;

; 2 posti di manutentore – addetto al verde pubblico (cat. B).

Si esplicita che le istanze di partecipazione dovranno essere presentate al Comune di Salemi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Anche in questo caso si consiglia di consultare il bando integrale, reso pubblico nel sito web dell’Ente.