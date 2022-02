Primark cerca personale a Catania: le figure ricercate

Primark cerca nuovo personale a Catania e in diverse sedi sul territorio nazionale e all'estero. Ecco le posizioni aperte in Sicilia e come candidarsi.

Primark assume: l’aziende irlandese specializzata nella vendita di abbigliamento è alla ricerca di nuovo personale da inserire presso le proprie sedi e punti vendita in Italia e all’estero. Soprattutto in Italia, l’azienda è in grande espansione ed entro il 2022 sono diversi i negozi che apriranno in diverse regioni d’Italia. Tra queste, c’è anche la Sicilia.

Ma vediamo tutte le posizioni aperte a Catania e come inviare la propria candidatura.

Primark: assunzioni a Catania

Tra le varie sedi per cui l’azienda irlandese cerca attualmente nuovo personale, c’è anche quella di Catania. Le posizioni per le quali è possibile inviare la propria candidatura sono le seguenti:

SALES FLOOR SUPERVISOR : la figura ideale è una persona con esperienza minima di 3 anni nel servizio clienti maturata in ruoli analoghi e in ambito fashion/retail/GDO. Il candidato o la candidata deve essere in grado di supportare i Manager nella gestione del team e avere spirito collaborativo. Richiesta, inoltre, la disponibilità alla mobilità territoriale. La stessa figura è ricercata anche per gli store di Verona, Firenze, Brescia, Arese, Roma e Milano.

STORE MANAGER E DEPARTMENT MANAGER CON DISPONIBILITÀ TERRITORIALE: per questa posizione si ricerca una persona con e sperienza nella gestione di team in realtà strutturate del mondo fast fashion/retail/GDO. Tra i requisiti necessari, l’azienda richiede ambizione di crescita e disponibilità a trasferirsi sul territorio nazionale. La stessa figura è ricercata per gli store di Milano, Verona, Roma, Brescia, Firenze.

Primark: come candidarsi a Catania

Tutti coloro che sono interessati a una, o a entrambe, delle posizioni aperte devono collegarsi sul sito di Primark. Nella sezione opportunità di lavoro è possibile visualizzare tutte le offerte di lavoro attualmente attive. Una volta individuata la posizione per la quale si desidera inviare la candidatura, è possibile inviare il proprio CV tramite un form apposito.