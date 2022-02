Lavoro Catania, da Sephora a Decathlon: le offerte

Lavoro Catania: sono molteplici le opportunità lavorative in diversi ambienti e ambiti. Sephora, MediaWorld e Decathlon sono alla ricerca di personale.

Lavoro Catania: sono molteplici le opportunità di lavoro a Catania e provincia di vario genere e interesse. MediaWorld, Sephora e Decathlon sono alla ricerca di personale da inserire all’interno del proprio organico con differenti mansioni. Infatti, giornalmente le sezioni di lavoro delle grandi aziende vengono aggiornate con nuove posizioni di lavoro in base alle necessità.

MediaWorld

La nota catena MediaWorld è alla ricerca di figure da inserire all’interno dei proprio negozi. Infatti, la posizione aperta per lavoro Catania è la ricerca di un addetto vendite/magazziniere con capacità di problem solving e molta voglia di lavorare. Inoltre, sono richieste anche ottime capacità al lavoro di gruppo.

Il contratto di lavoro è part-time con un contratto a tempo determinato e disponibilità a lavorare nel weekend. Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito MediaWorld nella sezione lavora con noi ed inviare la propria richiesta tramite apposito modulo online.

Lavoro Catania: Decathlon assume

La nota azienda Decathlon è alla ricerca di diverse figure da inserire all’interno del proprio store sito a Catania. Nello specifico le posizioni aperte sono due e riguardano un Sales Assistant ciclismo/laboratorio e Sales Assistant sport di montagna.

Entrambi i contratti sono a tempo determinato ma con possibilità di proroga qualora fosse necessario o l’azienda lo ritenesse opportuno. Entrambi sono contratti di lavoro part-time di 20 ore settimanali. Per candidarsi è necessario collegarsi sul sito di Decathlon nella sezione lavori e opportunità ed inviare la propria richiesta direttamente online.

Sephora

La nota azienda di cosmesi è alla ricerca di personale per ampliare il proprio organico all’interno del punto vendita sito all’interno del centro commerciale Centro Sicilia a Misterbianco. Nello specifico, Sephora, ha aperto una posizione lavorativa per ricercare un/una Beauty Advisor con forte passione per il make-up, creatività, forte orientamento ai risultati e predisposizione al lavoro in team. Due requisiti necessari richiesti sono la conoscenza della lingua inglese e il diploma di scuola superiore.